رفع كفاءة الخدمة بالتعاون مع مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية م.سالم الأذينة عن أن الهيئة أصدرت قرارا بخفض قيمة الحد الأقصى لتعرفة اشتراكات الإنترنت المنزلي سلكيا ولاسلكيا بنسب متفاوتة تصل الى 40% مقارنة بالقيمة الحالية.

وقال الأذينة الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريح لـ «كونا»: إن القرار يلزم مزودي خدمة الإنترنت بعدم تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات، مضيفا أن القرار يعد إحدى الخطوات التي ستتخذها الهيئة لصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء حرصا منها على مواكبة الدول المجاورة في هذا المجال.

وأوضح ان الهيئة قامت بإجراء دراسة للأسعار في دول المنطقة، لافتا الى ان الأسعار الجديدة تعد الأفضل على مستوى المنطقة.

وبين الأذينة أن القرار تضمن تحديد تعرفة السرعات العالية جدا البالغة 100 ميغابايت التي لم يشملها قرار وزارة المواصلات السابق، موضحا ان أقصى سرعة في السابق كانت تصل إلى 24 ميغابايت لضمان الاستفادة من السرعات العالية عبر شبكات الألياف الضوئية التي وصلت معظم مناطق البلاد على نحو يتيح الفرصة للولوج اليها بأقصى سرعة وأفضل التقنيات.

وأكد سعي الهيئة إلى تطوير ورفع كفاءة خدمة الإنترنت بالتعاون مع الشركات مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت باعتبارهم شركاء رئيسيين لتصبح الخدمات اكثر انتشارا وفي متناول جميع شرائح المجتمع بأسعار مقبولة.

وأشار إلى تصدر الكويت المرتبة الثانية عالميا في انتشار الإنترنت عبر الهواتف النقالة في حين ان نسبة الانتشار عبر الخطوط الثابتة «متدنية جدا»، مضيفا انه حرصا من الهيئة على البدء في معالجة هذا الاختلال قامت بإصدار هذا القرار «تطبيقا لمبدأ سياسة تحرير قطاع الاتصالات بالدولة».

وأوضح الأذينة أن القرار نص على عدم فرض سياسة الاستخدام العادل عبر «عدم تحديد سقف أعلى لاستخدام الإنترنت للمشتركين» بغية الحفاظ على حقوقهم وجودة وكفاءة الخدمة.

وذكر ان الهيئة ستقوم بمراجعة الأسعار سنويا بصفة دورية لضمان حقوق المشتركين بالحصول على خدمات الإنترنت بأفضل الأسعار والخدمات وصولا إلى التوازن المطلوب في نسبة انتشار خدمات الإنترنت بين الهاتف النقال والخطوط الثابتة.

وأكد حرص الهيئة على ضمان توسعة النطاق الجغرافي لشبكة الألياف الضوئية من خلال التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات) لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة الألياف الضوئية والبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة التي ستغطي جميع مناطق الكويت ليتمكن الجمهور من الحصول على افضل خدمات الإنترنت واستخدام التقنيات بأسعار تنافسية.