أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية الحرص على تطوير الكوادر الوطنية في المعهد للارتقاء بمستوى الأداء من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتطويرية.

جاء ذلك في كلمة القائمة بأعمال مدير دائرة تنمية القوى العاملة ورئيسة قسم البعثات والبرامج الخاصة في المعهد منى الفيلكاوي خلال افتتاح الملتقى السنوي السادس لبرنامج البعثات الدراسية والملتقى السنوي العاشر لبرنامج التدريب العملي والتطوير الموجه.

وقالت الفيلكاوي ان الملتقى السنوي السادس لبرنامج البعثات الدراسية والملتقى السنوي العاشر لبرنامج التدريب العملي والتطوير الموجه يهدفان للنهوض بالبحث العلمي لخدمة التنمية بالكويت، اضافة إلى تقديم المشورة في المجال العلمي من خلال «برنامج البعثات والإجازات الدراسية والمنح» الذي بدأ المعهد بتنفيذه في منتصف السبعينيات.

وأشارت إلى استفادة 509 موظفين منذ انشاء لجنة البعثات الدراسية والتدريب العملي والتطوير الموجه وحتى ديسمبر الجاري وذلك تحت إشراف دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد.

وأكدت الفيلكاوي ان المعهد يولي اهتماما في اكساب العاملين فيه الخبرة العملية في مجال تخصصاتهم وتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات مصلحة العمل وبما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للمعهد ومشاريع المراكز البحثية.