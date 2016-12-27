طباعة «الأنباء» و«الأخبار» في القاهرة والكويت وتوزيعهما في نفس وقت الصدور

التعاون في إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات في البلدين وتدريب وتأهيل الإعلاميين والصحافيين الكويتيين في صحف أخبار اليوم

وقّعت مؤسسة باب الكويت للصحافة «الأنباء» ومؤسسة أخبار اليوم المصرية بروتوكول تعاون، شمل جوانب إعلامية وثقافية متعددة.

ووقع البروتوكول رئيس التحرير المدير العام التنفيذي لـ «الأنباء» يوسف خالد المرزوق، والكاتب الصحافي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار، وذلك في إطار التعاون بين المؤسستين، الذي يشمل مجال نشر المحتوى المتزامن في كل المجالات وطباعة جريدة الأخبار في الكويت و«الأنباء» في القاهرة وتوزيعهما في نفس يوم الصدور، وإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات في الكويت ومصر والتعاون بين أكاديمية أخبار اليوم وأكاديميــــــة «الأنبـاء» لتدريب وتأهيل الإعلاميين والصحافيين الكويتيين في صحف أخبار اليوم، والترويج الإعلامي والإعلاني بين المؤسستين.

واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على دعم كل ما من شأنه توطيد العلاقات في المجالات الثقافية والفنية والتجارية والاقتصادية، وتوثيق أواصر التعاون والتآخي بينهما عبر التعاون الكامل بين إصدارات المؤسستين الإعلاميـــــة والورقية والإلكترونية المسموعة والمقروءة والمرئية، من خلال إعادة نشر المحتوى المتزامن في كل المجالات والأصعدة.

وينص بروتوكول التعاون على بحث إمكانية طباعة وتوزيع مطبوعات كلا الطرفين لدى الطرف الآخر على أحسن وجه وبأفضل صورة وطبقا لمعايير ومواصفات جودة يتفق عليها الطرفان.

كما يشمل البروتوكول عقد المؤتمرات والمنتديات المتخصصة بمشاركة وتنظيم ورعاية وحضور مشترك من المؤسستين الى جانب إقامة معارض للمنتجات والصناعات المصرية في الكويت والكويتية في مصر مع توفير الرعاية اللازمة، إضافة الى إقامة الأسبوع الثقافي الفني التجاري المصري في الكويت والكويتي في مصر، متضمنا الندوات الفنية والأدبية والثقافية والمؤتمرات الاقتصادية العامة والمتخصصة ورعايتها، بما يوفر لها فرص النجاح طبقا لشروط تفصيلية يتم الاتفاق عليها لاحقا.

ويشمل البروتوكول التعاون في مجال التدريب بين أكاديمية أخبار اليوم وأكاديمية «الأنباء» في مجال تدريب وتأهيل الإعلاميين وترتيب الزيارات العملية بين البلدين برعاية المؤسستين.

وأيضا بحث الترويج الإعلاني وتمثيــــل كلتا المؤسستين بعضهما بعضاً في نشر وتحصيل وتوريد قيمة الإعلانات.

حضر حفل التوقيع خالد طه مدير عام مؤسسة أخبار اليوم وعضو مجلس الإدارة، وعلاء عبدالهادي رئيس التحرير التنفيذي لبوابة أخبار اليوم، ووائل كمال مدير عام الإعلانات، وعاصم الشيخ مدير إدارة المعارض بالأخبار، وحسام فتحي مستشار رئيس تحرير «الأنباء» ويوسف جمال مسؤول العلاقات العامة بـ «الأنباء».