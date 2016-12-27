أولويات مشاريع قوانين الحكومة للوثيقة وخطة التنمية

تعيين المستشار هاشم هدية وكيلاً لـ «الاستئناف»

استدامة السلع الغذائية الطازجة والحفاظ على أسعارها

مريم بندق



تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 1 يوليو و2 نوفمبر الماضيين، رفع مجلس الوزراء في جلسته أمس 3 مشاريع مراسيم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بترقية ضباط في الجيش، حيث اعتمد المجلس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع مرسوم بترقية 327 ضابطا في الجيش من الدفعة الـ 31 من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، كما اعتمد المجلس مشروعي مرسومين بتعيين

87 ضابطا من خريجي الدفعة الـ 20 برتبة ملازم، و28 ضابطا من خريجي الدفعة الـ 43 برتبة ملازم طيار في الجيش. تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 1 يوليو و2 نوفمبر الماضيين، رفع مجلس الوزراء في جلسته أمس 3 مشاريع مراسيم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بترقية ضباط في الجيش، حيث اعتمد المجلس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع مرسوم بترقية 327 ضابطا في الجيش من الدفعة الـ 31 من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، كما اعتمد المجلس مشروعي مرسومين بتعيين87 ضابطا من خريجي الدفعة الـ 20 برتبة ملازم، و28 ضابطا من خريجي الدفعة الـ 43 برتبة ملازم طيار في الجيش.



كذلك أقر المجلس مشروع مرسوم تعيين المستشار هاشم هدية وكيلا لمحكمة الاستئناف.

واعتمد تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وتفويض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس وعضوية وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشؤون، التجارة، والتربية.



هذا، ووافق المجلس على الكادر المالي الجديد للمراقبين الماليين بصفة نهائية وأحاله الى ديوان الخدمة المدنية للتنسيق مع الجهات المختصة.

وناقش المجلس مشاريع القوانين المطلوبة للاستمرار في تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والتي سيقدمها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في بيان يلقيه بجلسة مناقشة الوثيقة، واتفق على أن تكون أولويات الحكومة هي مشاريع القوانين المطلوبة للوثيقة وتنفيذ خطة التنمية.

وتابع المجلس قضية الطعون الانتخابية واطلع على قرارات المحكمة.



من جهته، استعرض وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود نتائج العمل لرفع الإيقاف الرياضي، وأشاد المجلس بجهوده، خصوصا في الجلسة البرلمانية.

وقدمت وزيرة الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تقريرا حول تطورات ملف المعاقين، وكذلك المساعدات الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، مؤكدة السعي الجاد لمعالجة أي معوقات في هذين الملفين طبقا للقانون.

وبشأن التصورات والمقترحات الخاصة باستدامة السلع والمواد الغذائية الطازجة واستقرار أسعارها، أكد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استدامة السلع والمواد الغذائية.

أشاد بإجراءات الهيئة العامة للشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية بهدف عودة النشاط الرياضي الكامل بعد الإيقاف القسري

مجلس الوزراء: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استدامة المواد الغذائية

الخالد: الكويت لن تألو جهداً في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الإنسانية للشعب السوري الشقيق

وفي تفاصيل جلسة أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2017 يرفع مجلس الوزراء إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يجعل العام المقبل عام خير وبركة ورخاء على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم السلام والأمن والاستقرار على العالم اجمع.

وأضاف أن مجلس الوزراء اطلع على الرسالة المشتركة الموجهة لصاحب السمو من رئيسة جمهورية موريشيوس أمينة غريب فغيم ورئيس الولايات المكسيكية المتحدة أنريكه بينيا نييتو، بصفتهما رئيسي الفريق الأممي الرفيع المستوى المعني بالمياه والتي تضمنت الإشارة إلى خطة العمل التي اعتمدها الفريق في سبتمبر الماضي بمقر الأمم المتحدة والتي تدعو إلى اتباع نهج جديد شامل ومتكامل بشأن المياه، أملا في تحقيق الهدف السادس لخطة التنمية المستدامة 2030.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت في القاهرة يوم الاثنين من الأسبوع الماضي وذلك لبحث تطورات الوضع في سورية في ظل الأوضاع المأساوية التي تعرضت لها مدينة حلب إلى جانب نتائج مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الرابع ضمن إطار مواصلة التشاور والتحاور بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة والمتغيرات الإقليمية والدولية السريعة التي تشهدها.

وشرح الخالد للمجلس كذلك نتائج مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي والذي عقد مؤخرا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لبحث الوضع في سورية، إثر تدهور الأوضاع المأساوية في مدينة حلب، ومجددا مطالبة النظام السوري وحلفاءه بالوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية ضد الشعب السوري الأعزل، موجها معاليه بكلمته النداء إلى المجتمع الدولي وتحديدا للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك الجاد تفعيلا لقرارته ذات الصلة، والتأكيد على أن الأزمة السورية لن تحل بالوسائل العسكرية وأهمية العودة للمفاوضات للوصول إلى حل سياسي بموجب قرارات جنيف (رقم 1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) وذلك تلبية لطموحات الشعب السوري وتطلعاته، مؤكدا أن الكويت لن تألو جهدا في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الإنسانية للشعب السوري الشقيق.

كما أحاط الخالد مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي سبقت عملية إطلاق سراح المواطنين المحتجزين في جمهورية إيران الإسلامية، مشيدا بدور السفارة الكويتية في إيران وبتعاون السلطات الإيرانية الذي أسفر عن سرعة الإفراج عنهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.

وضمن إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الرياضية ورفع إيقاف النشاط الرياضي في الكويت، استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة بشأن توصية مجلس الأمة برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي في ضوء شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، تضمن عرضا لهذه الإجراءات والمتمثلة في المقترح المقدم من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بشأن مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون الهيئة مع السلطة التشريعية لإصداره في أقرب فرصة بما يواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية والميثاق الأولمبي، وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة على أن تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت.

وأضاف الحمود أنه تم توجيه دعوة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية للحضور إلى الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة ومجلس الأمة، تمهيدا للوصول إلى الصيغة التوافقية التي ترتضي جميع الأطراف.

كما قامت الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذه الإجراءات، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية كذلك للتوجيه بما تراه مناسبا عبر سفارات الكويت في الخارج، وتم كذلك مخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الرياضة الجديد ومشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة المنشطات.

وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع السلطة التشريعية انطلاقا من المسؤولية الدستورية والوطنية، معربا عن أمله بأن تساهم في عودة النشاط الرياضي الكامل بعد الإيقاف القسري.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التصورات والمقترحات الخاصة باستدامة السلع والمواد الغذائية الطازجة واستقرار أسعارها، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استدامة السلع والمواد الغذائية.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

تعزية عائلتي العويهان والقعود

أعرب مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه وخالص مواساته إلى كل من أسرتي المغفور لهم عائلتي العويهان والقعود، وذلك إثر فاجعة حريق اليخت الذي وقع في منطقة الخيران يوم السبت الماضي والذي أسفر عن وفاة عدد من أفراد العائلتين الكريمتين، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويؤجرهم، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وموفور العافية.

تأبين المعوشرجي

أبّن مجلس الوزراء وزير الأوقاف الأسبق، المغفور له بإذن الله، محمد صقر سعد المعوشرجي، الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى، مستذكرا بكل التقدير جهود الفقيد المخلصة في خدمة وطنه في مختلف الميادين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

إقامة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تدمر عملية السلام

رحب مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس بتبني مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، والذي يطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن هذا القرار يأتي منسجما مع مسؤوليات مجلس الأمن التاريخية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومجسدا لموقف المجتمع الدولي في عدم مشروعية إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة لما تشكله من تدمير لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم هذا القرار في استئناف عملية السلام وتهيئة الظروف لإنجاحها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مجددا موقف الكويت الداعم لكل الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق وفق المرجعيات الدولية.

دعوة المجتمع الدولي لتكثيف جهوده للقضاء على الإرهاب

تابع مجلس الوزراء باهتمام وقلق الحوادث الإرهابية المؤسفة التي وقعت مؤخرا، ومن أبرزها حادث اقتحام شاحنة لسوق في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص إضافة إلى حادث إطلاق النار في أحد المراكز الإسلامية في مدينة زيورخ في سويسرا، والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وجريمة إضرام النار بجنديين تركيين أسيرين من قبل ما يسمى بتنظيم داعش.

ومجلس الوزراء إذ يؤكد رفضه التام لهذه الجرائم الإرهابية الشنيعة ولكل أساليب العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره التي تستهدف ترويع الآمنين وتتنافى مع الشرائع السماوية والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف الديبلوماسية، يشدد على براءة الإسلام من هذه الأعمال الإجرامية الآثمة، كما شدد المجلس على موقف الكويت بدعوة المجتمع الدولي لتكثيف جهوده للقضاء على الإرهاب ومكافحته، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية التركية وجمهورية ألمانيا وسويسرا ولأسر الضحايا خاصة.