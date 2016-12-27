عادل الشنان

أكد نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الحبيل أن المؤسسة لديها 28 مشروعا اسكانيا بقيمة تزيد على 645 مليون دينار، موضحا الانتهاء من التسليم الابتدائي لبيوت مدينة جابر الأحمد، مشيرا الى أن تلك المشروعات عبارة عن تنفيذ بيوت حكومية وقسائم سكنية وإسكان عمودي (شقق)، شاملة تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات الرئيسية مثل شبكات الصرف والأمطار والمياه، بالإضافة إلى تنفيذ المرافق العامة التي تخدم هذه الوحدات مثل المدارس والمساجد والمراكز الصحية مخافر الشرطة والمجمعات الحكومية.

وأوضح الحبيل أن أعداد الوحدات السكنية تشمل 7798 قسيمة في غرب عبدالله المبارك والوفرة ومنطقة أبو حليفة، و369 بيتا في شمال غرب الصليبخات، فضلا عن 319 قسيمة سكن استثماري في مدينة صباح الاحمد و237 قسيمة ينفذ عليها عمارات سكنية لاحقا في كل من مدينة صباح الأحمد والوفرة، وتتضمن تلك المشروعات

أيضا أعمال إنارة الطرق وأعمال الاسفلت وبلاط الساحات وخلافه على النحو التالي: انشاء وانجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد قسائم السكن العمودي لـ 185 قسيمة وقسائم السكن الاستثماري لـ 319 قسيمة ومحطات محولات الكهرباء الفرعية، وخزاني ري في ضاحية السكن الاستثماري بمدينة صباح الاحمد، وذلك في اوائل العام 2017.

واوضح انشاء وانجاز وصيانة 396 بيتا وأعمال الخدمات لمركز الضاحية الرئيسي بمشروع شمال غرب الصليبخات، مؤكدا الانتهاء منها، انشاء وإنجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية ومحطات المحولات الفرعيه وتحديد القسائم بمشروع توسعة الوفره الاسكاني.

انشاء وانجاز وصيانة اعمال خدمات البنيه التحتيه وأعمال المباني العامة ومحطات المحولات الفرعية وتثبيت حدود القسائم لـ 171 قسيمة بمشروع ابو حليفة الاسكاني، اوئل 2017، وانجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وتحديد القسائم لـ5201 قسيمة ومحطات محولات كهرباء فرعية بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك اواخر عام 2017.