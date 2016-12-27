أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية عن ان نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني بلغت 34.5% في حين بلغت نسبة الإنجار التعاقدية نحو 32.5%.

وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان في تصريح صحافي: ان «السكنية» وقعت عقدا مع احدى الشركات المحلية لتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة المحولات الرئيسية لمشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني.

وأضاف الوقيان ان مدة تنفيذ العقد 730 يوما، مشيرا إلى طرح مناقصة تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة ستة محولات رئيسية للمشروع في 18 من ديسمبر الجاري وتحديد التاسع من فبراير المقبل كآخر موعد للتقديم في المناقصة.

وذكر أن أعمال تنفيذ الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية وتنفيذ 135 محطة للمحولات الفرعية المخصصة لنحو 5201 قسيمة سكنية يسير بشكل متقدم عن البرنامج الزمني المحدد لها.

ويقع مشروع غرب عبدالله المبارك جنوب المنطقة الحضرية والطريق الدائري السابع ويحده جنوبا طريق (6.5) المقترح وشمالا وغربا طريق (الصليبية - كبد) وشرقا الدائري السابع ويبعد المشروع عن مدينتي الكويت والجهراء نحو 20 كم.

وتبلغ مساحة المشروع 902 هكتار ويتضمن 5201 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها وتتوافر فيه كل الخدمات المطلوبة ويتوقع ان يصل عدد سكانه إلى اكثر من 45200 نسمة.