بشرى شعبان

كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة عن تغيير آلية عمل لجنة المنازعات الفردية بعد بدء العمل بالنظام الآلي.

وبيّن المصدر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن آلية العمل الجديدة وفق النظام الآلي تتضمن تسلم المعاملات في الإدارة المسجل عليها ملف الشركة المراد التحويل عليها، ثم دفع الرسوم بنظام الكي نت في الإدارات، وبعدها يتم فحص المعاملات عبر الحاسب الآلي قبل عرضها على اللجنة للتأكد من استيفائها لضوابط واشتراطات التحويل، ومنها مرور 6 أشهر على الأقل في العمل لدى آخر صاحب عمل.

وأضاف أن مهمة الموظفين ستنحصر في تسلم المعاملة والتدقيق عليها، بينما ستكون النتائج آلية من خلال النظام الجديد، لافتا إلى أن أي رسوم خاصة بإجراءات العمل لابد أن يتم دفعها عبر «الكي نت».