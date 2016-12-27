محمود الموسوي

ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي ينظمها فريق الاعداد والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية زار الفريق مقر مشروع مستشفى الفروانية الجديد القريب من موقع المستشفى الحالي برئاسة الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي وعضوية مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض وفريق الاعداد والمتابعة.

وخلال الزيارة، صرح الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي بأن الزيارة أثمرت العديد من النتائج منها التعرف على نسبة الانجاز في المشروع والتي بلغت ما يقارب 17% وكذلك توقيت الانتهاء من المشروع في نهاية 2019 فضلا عن التعرف على بعض التحديات البسيطة التي تحتاج الى المزيد من التنسيق مع بعض الجهات الحكومية المعنية حتى يتم انجاز المشروع في الوقت المحدد له.

وذكر الرفاعي ان تكلفة المشروع التقديرية تبلغ 265 مليون دينار وان المشروع يعد من المشاريع التنموية المهمة في الخطة، حيث يحقق ركيزة أساسية هي ركيزة الرعاية الصحية المتطورة والتي تساهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع مستوى جودتها، مشيرا الى ان الحكومة تولي تحسين وتطوير الخدمات الصحية اهمية كبيرة، ومن هذا المنطلق نسعى الى إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتوسعة الحالية منها لكي تستوعب اعدادا اضافية من المواطنين المحتاجين الى العلاج.

وأشار الرفاعي الى ان مشروع مستشفى الفروانية الجديد سيساهم في توفير المئات من فرص العمل الحقيقية للعمالة الوطنية، مشيدا في هذا الصدد بجهود العاملين على تنفيذه، ومؤكدا العمل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على قدم وساق من اجل تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التنموية المدرجة في خطة التنمية بهدف دفع عجلة التنمية الى الامام والوصول الى الحالة التي تحقق النسبة الكبرى من طموحات المواطنين وكذلك تحقيق رؤية صاحب السمو الامير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.

بدورها، قالت مديرة ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان الهدف من هذه الزيارات الميدانية للمشاريع التنموية هو الوقوف على نسبة الإنجاز ومدى توافقها مع الجداول الزمنية لها وتحديد أي معوقات ان وجدت والعمل على تذليلها، مشيرة الى ان مشروع مستشفى الفروانية الجديد يعد صرحا طبيا جديدا يضاف الى الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية القائمة والتي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكدت العوض ان هذا المشروع سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الفروانية ويزيد من مستوى الخدمة المقدمة ويحسنها فضلا عن تقليل فترة الانتظار وضمان تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية في زمن اقل، مشيرة الى ان المشروع يتكون من 4 مبان احدها هو المبنى الرئيسي للمستشفى والثاني هو مبنى الأسنان والثالث مبنى متكامل للخدمات بالاضافة الى المبنى الرابع وهو مواقف متعددة الأدوار تستوعب ما يقارب 1400 سيارة.