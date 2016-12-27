أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزيع 5 آلاف ليتر من مادة الديزل على 250 أسرة نازحة في بلدات جبلية بمنطقة عكار الحدودية شمالي لبنان لاستخدامها في التدفئة.

وأكد رئيس الفريق الميداني في الجمعية فهد الياقوت في تصريح لـ «كونا» أهمية توزيع هذا النوع من المساعدات في الوقت الحالي بسبب انخفاض درجات الحرارة التي وصلت الى درجة الصفر مئوية في بعض المناطق الجبلية حيث ان غالبية أفراد الأسر النازحة من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال الياقوت ان حملات الجمعية مستمرة على مدار العام في مختلف المناطق اللبنانية، مشيدا في هذا السياق بتعاون الصليب الأحمر اللبناني مع فريق الجمعية في توزيع المساعدات رغم سوء الأحوال الجوية وانقطاع بعض الطرقات بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان مؤخرا.

يذكر ان الأمطار الشديدة والعاصفة الثلجية التي ضربت لبنان فاقمت معاناة النازحين السوريين الذين فاق عددهم المليون شخص ويقطن غالبيتهم في مخيمات عشوائية ومبان مهجورة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.