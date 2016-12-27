وجّه محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود كتابا إلى الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.أحمد الحصان، بصفة الاستعجال، لتنفيذ عدد من جسور للمشاة بين منطقتي الفروانية وخيطان، لتعزيز معايير السلامة والأمان لعابري الطريق ومساعدتهم على العبور والانتقال الآمن دون عناء أو مخاطر، وكذلك الإسهام في الحد من نسبة الحوادث المرورية.

وجاء في كتاب المحافظ للوكيل: إن طريق المطار (50) الفاصل بين منطقتي الفروانية وخيطان يربط بين الدائريين الخامس والسادس، ويشهد كثافة سكانية عالية على الجانبين، ما يضطر عددا ليس بالقليل من السكان لعبور الشارع خلال الانتقال بين المنطقتين، وهذا ما تسبب في وقوع عدد ليس بالقليل من حوادث الدهس، ذلك الأمر الذي كان سببا في معاناة قاطنيها وتذمرهم، آملا اتخاذ ما يلزم بإنشاء الجسور، وذلك للحاجة الماسة وتسهيل الأمور على مستخدمي الطريق بين مناطق المحافظة.

وبناء على كتاب المحافظ، أبدى الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.أحمد الحصان موافقته على إنشاء 4 جسور وعمل اللازم خلال أسرع وقت ممكن وتزويد المحافظة بـ «CD» يوضح المخطط الهيكلي للجسور، والأماكن المخصصة لها للبت في تنفيذها.