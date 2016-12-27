تحت رعاية مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة أحمد السيد عمر، وبحضور المديرين التنفيذيين للمراكز البحثية، والقطاعات ومديرين الإدارات والدوائر البحثية، وأعضاء لجنة البعثات والتدريب العملي والتطوير الموجه، نظمت دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد الملتقى السنوي السادس لبرنامج البعثات الدراسية، والملتقى السنوي العاشر لبرنامج التدريب العملي والتطوير الموجه، الذي يعقد ضمن أهداف المعهد المتمثلة في النهوض بالبحث العلمي لخدمة التنمية في الكويت، بالإضافة إلى تقديم المشورة في المجال العلمي.

وبهذه المناسبة أشارت منى الفيلكاوي القائم بأعمال مدير دائرة تنمية القوى العاملة ورئيس قسم البعثات والبرامج الخاصة في المعهد، إلى أنه لابد من تطوير الكوادر الوطنية من العاملين للارتقاء بمستوى أدائهم من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتطويرية ومن أهمها «برنامج البعثات والإجازات الدراسية والمنح»، الذي بدأ المعهد بتنفيذه في منتصف السبعينيات، أي في عام 1975 بالتحديد، حيث تم إنشاء لجنة خاصة بالبرنامج وهي «لجنة البعثات الدراسية والتدريب العملي والتطوير الموجه» تحت إشراف دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى نهاية ديسمبر 2016 (509) موظفين موزعين كالتالي: 3 دبلوم، و30 بكالوريوس، و295 ماجستير، و181 دكتوراه.

حيث تحدث في الملتقى ثمانية باحثين سلطوا من خلال محاضراتهم الضوء على تجاربهم العلمية خلال فترة دراستهم في الجامعات الأجنبية المختلفة، وقدموا شرحا مختصرا للأبحاث التي قاموا بها من أجل الحصول على درجاتهم العلمية، كما تحدثوا عن الخبرات والمهارات التي اكتسبوها، والصعوبات التي واجهوها وكيفية تجاوزوها، إضافة الى العائد المتوقع لهذه الشهادات على أبحاث المعهد المستقبلية، كما أبدوا بعض الملاحظات التي ستساهم في تطوير برنامج البعثات وتساهم في تخفيف الأعباء الدراسية والمادية عن المبتعثين.

وفي ختام الملتقى أكدت الفليكاوي أن المعهد يولي اهتماما في إكساب العاملين فيه الخبرة العملية في مجال تخصصاتهم، كما يسعى إلى تطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات مصلحة العمل، وبما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للمعهد ومشاريع المراكز البحثية والذي بدوره يصب في مصلحة الارتقاء بالكويت لتصبح في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والمعرفة.