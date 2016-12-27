أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، أن الموعد النهائي لتقديم إقرارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة هو يوم الأحد الموافق 29 يناير المقبل.

وقالت الأمين العام للهيئة بالإنابة، هالة الضويحي، انه بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الأمة قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتواجد على هامش جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم أمس لتقديم الدعم اللازم لأعضاء مجلس الأمة بشأن تقديم اقرارات الذمة المالية والذي اصبح من الإلزام تقديمه خلال 60 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في 27 نوفمبر 2016.

وأشارت الضويحي إلى أن ذلك يأتي من منطلق دور الهيئة في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، داعية جميع المشمولين ضمن الفئات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2016 إلى ضرورة المبادرة نحو تقديم إقرارات الذمة المالية وفق المواعيد المقررة تفعيلاً للقانون ولائحته التنفيذية.