أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني (N1) الدفعة السادسة من توزيعات السنة المالية 2016/2017. والتي تشتمل على 279 قسيمة بمساحة 2400م. للمخصص لهم حتى تاريخ 2010/4/19.

وذلك وفقا للمواعيد التالية:

أولا: يوما الخميس والاثنين 2016/12/29 ـ 2017/1/2 توزيع بطاقات القرعة.

ثانيا: يوم الثلاثاء 2017/ 1/3 توزيع بطاقات الاحتياط.

ثالثا: يوم الأربعاء 2017/ 1/4 لإجراء عملية القرعة.

وطلبت السكنية من المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة، وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور، لافتة إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/1/3 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.

وأشارت المؤسسة إلى أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وفيما يلي الأسماء التي وردت في المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

يوسف صقر سيف نفاع

خليفة ثامر خليفة الحميدة

فؤاد خضر محمد علي

سليمان محمد سليمان النويصر

نايف محمد جميعان الحربي

غازي محارب غازي عمير المطيري

أحمد يوسف عباس صرخوه

يوسف عوض راضي العنزي

سيد محمد طالب سيد

عبدالله عودة برجس عبدالله

سالم أحمد حسن الحسينان

عيادة حمود مناحي العنزي

خليفة محمد طالب طالب

مشعل أحمد جاسم العميري

أنس إبراهيم حسين جمعة

خالد أحمد حسين الشاهين

عباس محمد اكبر لاري

أحمد يوسف أحمد العبيدان

عارف عبدالرضا دبوس علي

بسام داود سليمان الإبراهيم

إبراهيم مرزوق إبراهيم العبودي

محمد صلاح محمد الخراز

اياد سعد محمد السعد

أحمد عبدالوهاب طاهر الحرز

عبدالله علي يوسف العوضي

عبدالرزاق عبدالله عبدالرزاق الرشيد

ناصر إبراهيم غلوم عبدالله

محسن عبدالرحمن محسن الحربي

حمد عبدالعزيز خليل الحشاش

نواف عبدالرحمن دومان الديحاني

حمد أحمد صالح العبوه

يوسف إبراهيم حسن الشويكر

محمد محمود ياسين الرس

فهد محمد محان الشمري

مشعل محمد إبراهيم حبش

عبدالعزيز راشد عبدالعزيز بن سلامة

عماد خالد خليل القطان

عبداللطيف غلام باقري

ناصر محمد الحميدي مسيلم العدواني

أحمد علي يعقوب المحميد

صادق غلوم علي سلطان

محمد امين محمد السماك

يوسف هاني درويش قاسم

عبد الوهاب امير عبدالرحمن معرفي

متعب فهد مشعان العجمي

محمد جاسم سلطان الفضلي

محمد سعد غدير القديري

محمد محمود سيد علي الموسوي

محمد سعد إبراهيم الرشيدي

عبدالله مجيد عبدالحميد الصائغ

محمد جابر صياد الخالدي

فيصل عبدالعزيز فهد الخضاري

عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد

حسين عبد المحسن علي سلمان

مبارك فيصل سعود الفريج

أحمد ساير الجلهمي الحربي

علي عبدالحميد إبراهيم الصايغ

عبدالله براك عبد المحسن الضويحي

تركي خلف سعود مشعان

علي فاضل حسن الخياط

فهد عايد عشوي العنزي

أحمد علي حاج مراد الكندري

عبد الوهاب خلف مطير السليماني

نايف طنف نامي المطيري

ايوب محمد محمود الشطي

محمد عدنان عباس دشتي

طارق حمد مشعل ضيف

مساعد مفلح رباح المطيري

مساعد خليل عبد الواحد الفيلكاوي

عبدالرحمن سالم نصار العنزي

عمر يوسف عبدالله السليم

أحمد عبدالعزيز أحمد القطان

محمد خاتم سلطان العجمي

أحمد حسين محمد الفودري

عبدالله جاسم محمد العنزي

وليد خالد علي العلي

عبدالله نجم عبدالله الزهاميل

طلال محمد غازي المطيري

فالح مفلح مجبل العازمي

حمود عايد جابر العنزي

محمد علي عيسى حسن

خالد يوسف فرحان العنزي

علي جمال علي ديين

حسين يوسف مبارك الدليمى

محمد عبدالعزيز حسن العلي

فيصل جديع حسين المطيري

سعد هايس ماجد المطيري

عبدالعزيز حامد مناور الظفيري

يعقوب يوسف حسن عبدالله

خلف علي خلف السعدي

ناصر جاسم حسن الجدي

راشد حامد بدر محمد

أحمد حميد محمد علي

سعود عبدالعزيز عبدالله المطوع

فواز محمد صخيل العنزي

عبدالله صقر حريميص الرشيدي

سعد مرعى ناصر رداد

فواز عبيد عبدالله حنس

جاسم طلال جاسم بورحمة

نواف عوض خلف المطيري

مبارك رفاعي أحمد الرفاعي

أحمد بدر محمد عبدالله

إبراهيم سند هليل الحربي

أحمد مرزوق عزيز الشمري

طلال عبد مزعل العنزي

يوسف خلف علي الحربي

حسن زيد صفر الدمخي

فهد عبدالعزيز غانم العميري

فيصل دغيم سليمان الخالدي

محمد حمدى محده المطيري

ماجد عماد ثنيان الماجد

فهد خالد جراح الإبراهيم

محمد سالم السيد محمد بهبهاني

محمد مطر سعد هواش

محمد عبدالعزيز محمد الجريسي

عبدالله جابر هزاع الخالدي

عبدالله مبارك ناصر الهاجري

معاذ خالد علي القطان

علي عبد الخضر عباس رضا

سعد حميد صالح الجدي

عبدالعزيز سليمان مسهوج العنزي

إبراهيم كريم عتقه العنزي

خالد اكتيب عبدالله المطيري

عثمان حسن عبدالله الكندري

وليد محمد محمود الكندري

مشاري انور خليفة الخرس

عبدالله جريد جزاع العنزي

طلال علي خلف عويد

مساعد مطيران عبدالله العازمي

علي بدر علي قبازرد

ذعار سيف محمد الدوسري

عبدالوهاب فيصل شايع الجيماز

مشعل فهد ناصر الزايد

محمد طلال عبدالكريم الشيحة

علي راشد علي العجمي

عبدالعزيز حربي ماطر الظفيري

سلامة مطر سلامة بريك

محمد عادل علي الهزيم

صالح منسي مطر الشمري

خالد حابس محمد السعيد

عبدالله مصطفى علي الشطي

محمد عبدالله فالح القحطاني

عبد السلام رجا دهام الشمري

عبدالعزيز محمد صفوق العازمي

يوسف مرزوق سعد الهاجري

محمد أحمد نشمي الظفيري

أحمد عبدالله أحمد الخضر

هاني عباس علي البلوشي

نايف محمد صقر العتيبي

أحمد محمود محمد الحرز

سعد جاسم محمد الهاجري

مشعل مسعد هلال المطيري

سعد مهدي نزال الهاجري

فهد جمعان متعب الخرينج

صالح عبدالعزيز صالح القطيفي

حامد فهد عويض المطيري

محمد صادق عيسى الموسوي

حامد نبيل منصور سلطان البصارة

نايف ناصر عباس العنزي

حسن محمد حسن محمد العجمي

محمد عبدالله علي جمال

فواز خالد عيد الحربي

عبدالله عادل عبدالله الصالح المطاوعة

حسن عبدالعزيز مصطفى عريان حسن

محمد إبراهيم عبدالله القريبي

غانم فلاح حبيب الهاجري

خالد حمدان سند الشمري

حسين علي حسن الحمر

أحمد سمير ذواد الهاجري

عبدالرحمن عايض غالب المطيري

حسن عبد الخضر عبد اللطيف تونيه

فواز محمد مشعان المطيري

طلال فواز محمد العنزي

محمد عبدالرحمن أحمد الأحمد

أحمد محمد عبدالله الحربي

علي شاكر عبدالصمد الصفار

خالد حميد خالد الشمري

عبدالله مرتضى أحمد السلمان

بدر محمد عبدالله الحربي

ظافر منصور ظافر القحطاني

ايوب سالم ثجيل الشمري

عبدالله زعال دويك السعيدي

علي طاهر حجي الرامزي

عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز المعتوق

فهد سعد عبدالله الجسمي

خالد حامد مرزوق المطيري

عبدالله أحمد عبدالله الحمود

طارق معيض فنيخر العنزي

يوسف ذيبان غنام المطيري

لافي سعد مطلق العتيبي

عبدالله مرزوق سعد الهاجري

سالم عبدالله فرحان العجمي

بدر كامل جواد القديحي

سعود عبدالعزيز غانم الحساوي

نايف خالد هويدي العصيمي

فهد طارق مشاري الشطي

مشعل عدنان عبدالرحمن العلي

فواز حمود عبد الكريم الشمري

ناصر مفرج حمدان العدواني

سعد محمد سعد السويلم

عبد اللطيف خالد ضويحي الرسيس

يوسف فؤاد سعيد

مشعل صفاك عوض العنزي

مبارك ناصر مبارك الدوسري

خالد مفرج فهاد مفرج

أحمد عباس أحمد الخضري

مشاري مبارك جاسم خلف

بداح مفرج فهاد المتلقم

محمد سلمان علي الحداد

عبدالرحمن برشوم منديل مرشود

محمد مرزوق عبدالرحمن المطيري

علي عبد اللطيف علي الكندري

أحمد عبداللطيف خضر عايد

عبدالله مفلح عبدالله الراجحي

فهد حامد خلف الشمري

مشعل سعود عبدالله العتيبي

بدر ناصر عبدالله الحوطي

محمد غازي شليويح الحربي

نوح محمد شريف محمد

الحميدي عبدالله محمد العجمي

خالد رجا دهام خلف

محمد عبد الرزاق محمد الخميس

جاسم سلطان حسن العريان

عايش مرزوق عبدالله انصافي

عبد الوهاب محمد عبد الوهاب البابطين

بدر كمال محمد العبدالمحسن

ناصر محمد رمضان الطباخ

ضاري محمد جاسم الشمري

راشد رسول راشد العنزي

عبد الرحيم صالح عطية العطية

نواف مساعد حمد الشيخ مساعد

محمد عبدالرحمن محمد عيادة غيث

حمدان محمد عبدالله الرويعي

محمد براك يوسف الزنكي

ناصر جمعة محمد الخليفي

عبدالعزيز محمد راجي شامان

مشاري مطلق مطلق الديحاني

خالد صقر ناصر العتيبي

محمد عبدالله علي اتش

مسعد مدلول غامض الشمري

فهد زيد صالح العازمي

فالح هويمل جعيلان الحربي

جار الله علي جار الله العجمي

عبدالعزيز محسن عواض ذياب

محمد عبدالله مطلق دغيم

محمد عبد الحافظ عبد اللطيف أحمد

عبدالعزيز حبيب منصور عباس

محمد فريد عباس الفلاح

جاسم محمد ميرزا محمد عبدالرضا

علي محمود مهدي الصفار

ناصر جاسم محمد حسين

عبد الهادي ظاهر مركز العنزي

محمد عامر ذياب التميمي

مصطفى محمد عباس باقر

ناصر عبدالرحمن ناصر الهملان

عبد الرحيم بدر عبد الرحيم العوضي

نواف سعود فيحان المطيري

نواف عبدالله نادر العجمي

فيصل حمد جلدو العنزي

بدر فهد عبدالله العصيمي

علي حسن أحمد الكندري

يوسف عارف جاسم الدرباس الزعابي

علي ناصر علي الدوب

محمد شلال بليبيص هويدي

مصطفى قاسم محمد جراغ درويش

حمد عبد الامير عبدالله علي

فيصل سليم مطلق الصانع

علي مفلح محمد الصليلي

عبدالعزيز ناصر خضير صباح

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العلي

محمد عبدالله عامر البذالي

طلال عادل يوسف بورسلي

محمد خلف محمد الرشيدي

فايز مرزوق حبيب الهاجري

عبد الكريم عبد اللطيف عبد الكريم الدخيل

محمد سلمان سعيدان السليماني

أحمد فلاح بركة السعيدي

عيد ميثان ضيدان الرشيدي

عبدالله جاسم محمد باقر