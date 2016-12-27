حنان عبد المعبود

استنكرت الجمعية الطبية الاعتداء على مدير مستشفى الأميري، مطالبه في الوقت ذاته معاقبة المتسبب ومحاسبته.

واكد الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية، د.محمد القناعي، بأن مسلسل الاعتداء على الأطباء والكادر الطبي عاد من جديد ليثبت أن القانون الحالي عاجز عن حماية الكادر الطبي والعاملين بالقطاع الصحي.

وطالب د.القناعي في تصريح صحافي، بتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على الأطباء والكادر الطبي أثناء العمل، وذلك لتحقيق البيئة الآمنة لعمل الطبيب .

وشدد على أهمية وجود وقفة جادة لوضع حد لهذه المهاترات بحياة الأطباء والكادر الطبي من وزير الصحة ومجلس الأمة لإقرار قانون "مزاولة مهنة الطب" و الذي حرصت الجمعية الطبية بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والكادر الطبي فيه والذي تم الانتهاء من صياغته لأكثر من عام خلال لجنة وزارية مشتركة .

ودعا وزير الداخلية بزيادة نقاط الأمن بالمستشفيات وذلك لتوفير البيئة الآمنة للموظفين والمراجعين في المستشفيات، وحمايتهم ممن يثير الشغب ويتطاول على القانون.

ووجه د.القناعي دعوته لكل طبيب متضرر، قائلا:"الجمعية الطبية الكويتية توفر محامي دون مقابل لرفع قضايا الاعتداء على الأطباء".

وطالب وزارة الصحة بزيادة الحملات التوعوية لإعادة الثقة بالكوادر الطبية والخدمات الصحية مما سيكون لهذه الحملات اثر إيجابي للمراجعين والمرضى متلقين الخدمات الصحية بالبلاد .