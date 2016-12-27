اكد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة، د.حمود فليطح، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الرياضية في طريقها إلى الحل.

جاء ذلك في تصريح الدكتور فليطح للصحافيين، عقب تكريم القائمين على حفل تكريم الرياضيين المتميزين في الأندية والمنتخبات الوطنية للموسم الرياضي (2104/2015) الذي أقامته الهيئة برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد .

وقال فليطح ان "الجلسة السابقة في مجلس الامة ‏التي خصصت لمناقشة الأزمة الرياضية شهدت توافقا حكوميا نيابيا لحل هذه المشكلة التي أضرت بالرياضيين الكويتيين وهي في طريقها الى الحل".

وذكر ‏أن الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية بهذا الشأن لرفع الايقاف بشكل مؤقت حتى يتم اعداد قانون يتوافق عليه الجميع، مبينا ان هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية الجادة والمتواصلة الرامية الى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وأوضح ان دعوة الحكومة للمنظمات الرياضية الدولية هي من ضمن خارطة الطريق التي وضعت للوصول الى قانون يواكب التطورات الرياضية ويتماشى مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة معربا عن امله ان يتمكن منتخب الكويت من المشاركة في بطولة كاس آسيا المقبلة 2019.