أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني، منصور الهاشمي، اليوم الثلاثاء، أن الحركة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي.

ونفى الهاشمي في تصريح صحافي ،ما تم تداوله عن تعرض مطار الكويت الدولي لكارثة جوية، داعياً إلى تقصي الحقائق حول كل ما يخص مطار الكويت الدولي قبل نشرها تفاديا لورود أي معلومات مغلوطة.

وذكر أن ما حدث لإحدى طائرات الشركات المحلية أثناء هبوطها ناتج عن اضطرابات جوية والتي عادة تستمر لدقائق معدود وعليه اصدر المراقب الجوي تعليمات لقائد الطائرة بالدوران حول مطار الكويت الدولي.

وأوضح أن هذا إجراء طبيعي حتى زوال الحالة الجوية المضطربة ومحاولة الهبوط مرة أخرى، مؤكدا أن الطائرة هبطت بسلام دون وجود أي عوائق على المدرج أو أي طائرات أخرى في أجواء المطار.

وأضاف أن كفاءة ويقظة المراقبين الجويين الدائمة تضمن سلامة الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي.