اعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان، صلاح المضف، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق البنك حزمة من الإجراءات الجديدة لتفعيل دور إدارة الجودة الشاملة اعتباراً من مطلع العام 2017.

واكد المضف في تصريح صحفي ،حرص البنك على تفعيل وتطوير جودة الخدمة عبر تيسير الإجراءات وتطوير الخدمات للمراجعين، مشيرا إلى جهود البنك الرامية إلى مواكبة التطورات والارتقاء بمستوى الخدمات.

وذكر أن تطبيق الجودة الشاملة يستند إلى جملة من القواعد التي ارساها البنك خلال السنوات الأخيرة وباتت بمثابة بنية تحتية قوية للبنك ومن ضمنها عمليات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وإطلاق خدمات تطبيق الائتمان على الهواتف الذكية.

ودعا إلى تعزيز وتدريب وتطوير قدرات الموظفين والعمل بروح الفريق الواحد لزيادة القيمة المضافة فضلا عن تكثيف دور برامج الرقابة والمتابعة للوصول إلى افضل النتائج الممكنة.

واكد حرص البنك على تحديث آليات التواصل مع المراجعين والعملاء وتوفير بيئة ملائمة لهم لتقديم الخدمة استعدادا لإطلاق الحزمة الجديدة ،لافتا إلى أن تلبية احتياجات العميل بالصورة المثلى هو جوهر عملية إدارة الجودة الشاملة.