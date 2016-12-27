اعلنت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتية اليوم الثلاثاء انجاز 24ر21 بالمئة من مشروع مستشفى الصباح الجديد.

وقالت رئيسة ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس سعاد العوض في تصريح صحفي على هامش الزيارة الميدانية لموقع المشروع ان العمل على انجاز المستشفى بالكامل يتم وفق الموعد المخطط له في اغسطس 2018 وخلال 48 شهرا منذ بدء التنفيذ في اغسطس 2014.

واضافت العوض ان المشروع الذي تبلغ تكلفته 179 مليون دينار كويتي يتكون من اربعة مباني للجراحة والباطنية والعيادات التخصصية ومبنى اداري ومواقف سيارات تتسع لاكثر من 1275 سيارة مشيرة إلى ان المستشفى الجديد يحتوي على 617 سريرا ويغطي خدمات صحية ذات كثافة سكانية عالية في منطقة الصباح والمناطق المجاورة لها.

وذكرت ان الزيارة الميدانية تهدف إلى التعرف على سير المشروع على ارض الواقع ومقارنة ومتابعة البيانات المسجلة لدينا على النظام الآلي مشيرة إلى ان فريق الاعداد والمتابعة شاهد خلال الزيارة عرضا مرئيا لجميع المعلومات عن المشروع ومراحل تنفيذه ونسبة الانجاز كما تفقد خلال الجولة المنشآت المكونة للمشروع.

واوضحت ان مشروع مستشفى الصباح الجديد يعد مشروع مبنى مستقل ومكتفي ذاتيا ويوفر من خلال اقسامه المختلفة خدمات الرعاية الصحية العامة والتخصصية للمرضى والخدمات اللازمة لعائلاتهم والقائمين على رعايتهم.

وذكرت العوض ايضا ان المستشفى الجديد يقدم الدعم للمنشآت الطبية وغير الطبية القائمة في منطقة الصباح الطبية ويعزز خدمات المستشفيات التخصصية وبرامج الرعاية الصحية المعمول بها في مرافق منطقة الصباح الطبية.

واكدت ان الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع التنموية المدرجة ضمن خطة التنمية اظهرت تحقيق تقدم كبير ونسب انجاز مشجعة لانجاز السياسات العامة التي تستهدفها الخطة الانمائية الخمسية