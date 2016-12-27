حول رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الامة الطارئة لاستنكار الجرائم الانسانية بحق السوريين في مدينة حلب الى سرية للمناقشة والتصويت على طلب نيابي بشأن تحويل الجلسة الى سرية وفقا للمادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطلب الرئيس الغانم اخلاء قاعة عبدالله السالم للمناقشة والتصويت على الطلب المذكور اذ تنص المادة (69) من اللائحة الداخلية على ان "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية