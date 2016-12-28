نحرص على استغلال أغلب الوقت في زيارة المعالم والآثار والمتاحف

نوثق الرحلة كاملة عبر يوميات ثم نعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي

رحلتنا القادمة ستكون إلى القاهرة بعنوان «قاهرة نجيب محفوظ»

لم نغفل الجانب الترفيهي والسياحي في رحلاتنا

نحرص على ربط المشاركين في الرحلة بالكتب التي نوزعها عليهم



عندما تجتمع الإرادة وروح الشباب يولد الابداع، وحينما يلتقي التحدي مع العزيمة والإصرار تتضاءل العقبات وتزول العثرات وتتحقق الأهداف. نشر الثقافة التاريخية فكرة مميزة إلا أنها، ارتدت روح الأمل وتحولت الى مشروع شبابي ناجح، يسطع بالعلم والمعرفة، ولد بجهود فردية. هذا المشروع هو «باب» المتخصص في الرحلات الثقافية المصممة لتلائم مختلف التطلعات، رحلات ليست كالرحلات السياحية التقليدية ذات النمط الاستهلاكي التي أصبح الجمهور يعرض عنها، بل تفتح للمشاركين فيها كتب التاريخ والأدب وتقربها منهم وتجعلهم يعايشونها، حيث يطوفون على مختلف حضارات العالم، ويستكشفون عاداتها وتقاليدها، للتعرف على تاريخها ومعالمها.«الأنباء» التقت مؤسسي مشروع «باب للرحلات» الروائي والكاتب عبد الوهاب الحمادي ومسؤولة العلاقات العامة والكاتبة تسنيم المذكور لنتعرف على رحلتهما مع المشروع من البداية وكيف كانت الفكرة وإلى أين وصلت.. وإلى تفاصيل اللقاء:



ثامر السليم

ما مشروع «باب» وما أهدافه وكيف جاءت فكرته؟

٭ مشروع «باب» يهدف لتقريب المسافة بين الحضارات بعاداتها وتقاليدها وتاريخها إلى الجمهور، عبر رحلات متخصصة مصممة لتلائم مختلف التطلعات، فالسياحة التقليدية ذات النمط الاستهلاكي بات يعرض عنها الجمهور ويفضل تلك المليئة بالقيمة والفائدة والتي لا تخلو من الترفيه والمتعة، خاصة إن كانت بصحبة المتخصصين ممن يستطيعون تقديم المادة العلمية بسهولة ويسر.وفي البدء تم تحويل كتاب «دروب اندلسية» إلى رحلة، ثم تطورت التجربة لتشمل البرتغال والمغرب وإيطاليا وعدة دول أخرى، ففكرتنا الأساسية تكمن في اكتشاف حضارات الدول والإطلاع على التجارب الأدبية فيها. وفي «باب» هناك تركيز أساسي على التاريخ لكننا نقوم في الوقت نفسه بالعناية بالثقافة وتسليط الضوء عليها، فعلى سبيل المثال في باب الأندلس نهتم بتاريخ الأندلس ونضيف له الآداب الأندلسية مثل الشعر والنثر الأندلسي وكذلك الآداب الاسبانية الحديثة ونوضح أوجه التلاقي بينها من حيث التوارث والتأثيرات وهذا ما يتم في اغلب رحلاتنا.

ما محطاتكم في «باب»؟

٭ لدينا العديد من المحطات المتنوعة مثل اسبانيا والمغرب وايطاليا والبرتغال وأميركا الجنوبية وأخرى تحت الإعداد.

وما الذي يميز رحلاتكم عن رحلات الآخرين؟

٭ ما يميزنا عن الآخرين هو ان صلب الفكرة ثقافي في المقام الأول، حيث نحول كتابا ما إلى رحلة او رحلة لها عنوان رئيسي له علاقة بالحضارة التي نزورها، فعلى سبيل المثال زيارتنا الى البيرو اخترنا لها «باب حضارة الانكا»، وإيطاليا «عصر النهضة»، والمغرب «تاريخ الاندلس والمغرب» كونها تشمل التاريخين.ماذا عن رحلاتكم القادمة؟

٭ لدينا العديد من الرحلات التي نقوم بالإعداد لها حاليا من ابرزها رحلة إلى لندن وسنقف على اشهر أديبين فيها وهما شكسبير وديكنز، كما سنتعرف على تلك العاصمة ولكن بعين ثقافية اذ سنتوسع قليلا داخلها، وسنزور مبنى البرلمان لمعرفة تاريخ البرلمان البريطاني وغيره من مبان تاريخية. وكذلك رحلة الى اسكندفانيا وسنشهد فيها حضارة الفاكينيج وصولا إلى جائزة نوبل والتحول الحضاري الذي حدث هناك. مع ملاحظة أن المشاركين معنا يختلفون عن المجموعات الأخرى السياحية، فنحن اتجاهنا ثقافي بما يقارب 80%، ومع ذلك لم نغفل الجانب الترفيهي والسياحي من الرحلة، بالإضافة إلى أن هناك حوارات ومناقشات ثقافية مع مختصين تتخلل الرحلات.

وما برنامج رحلتكم؟

٭ من بين رحلاتنا الأساسية السفر الى اسبانيا وخاصة قرطبة، وفي اول يوم سنذهب الى جامع قرطبة الكبير الذي أنشئ منذ اكثر من 1200 عام للتعرف عليه وذلك في حدود ساعتين، ثم نقوم بزيارة احدى المدن المشهورة وهي مدينة الزهراء كما سنزور متحفها وسنحضر فيلما عنها، وبعد ذلك استراحة الغداء على منطقة جبلية ذات اطلالة رائعة على قرطبة، ومن ثم نعود الى التجول بين احياء وشوارع قرطبة القديمة ونشاهد الحمامات العربية التابعة للقصر الملكي، ثم يكون الوقت مفتوحا الى العشاء، ونحرص على ان يكون العشاء في بيت اندلسي لتعيش المجموعة الأجواء الاندلسية بكل ثرائها.وفي اليوم التالي، ننتقل الى مدينة أخرى وهي اشبيلية وسيكون الجدول مزدحما من 9 صباحا إلى 5 عصرا وسنزور خلالها أماكن ثقافية ومعالم حضارية مشهورة.

من حديثك يبدو ان جدول رحلتكم مزدحم ومليء بالفعاليات والأنشطة المتتالية؟

٭ في الحقيقة نحرص على استغلال اغلب الوقت في زيارة الآثار والمتاحف من 9 صباحا إلى 5 عصرا ومع ذلك نجد العديد من أعضاء الرحلة يطالبوننا بان يكون الوقت كله مخصصا لزيارة المعالم الحضارية ومشاهدة الأماكن الجديدة، ولكننا مع ذلك نحرص على ان يكون هناك وقت مفتوح ومتاح كما نقوم بترشيح بعض الأماكن والمعالم لمن يرغب منهم.

ربط المشاركين بالرحلةوهل هناك أمور فنية تحرصون عليها؟

٭ نعم، نحن نحرص حقيقة على ربط المشاركين في الرحلة بالكتب التي نوزعها عليهم، فمثلا في تجربة «فئران أمي حصة» حرصنا فيها على أدق التفاصيل حيث أهدينا المشاركين ما يذكرهم بالرواية. كما نحرص في اختيار الفنادق على أن تكون مريحة ومطلة على اطلالة تاريخية وكذلك نحرص على جودة الأكل بالإضافة إلى تجربة الطعام التقليدي في كل بلد نزوره، فعلى سبيل المثال في قرطبة نتعامل مع مطبخ مغربي لتوفير بوفيه كامل في بيت اندلسي، ونهتم بتوثيق الرحلة كاملة عبر يوميات، ومن ثم في نهاية الرحلة نعرضها على حسابات التواصل الاجتماعي.

كم تستغرق مدة رحلتكم عادة؟

٭ تختلف الرحلات بطبيعة كل منها، ولكن لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 12 يوما.

قاهرة نجيب محفوظ

وما رحلتكم القادمة؟

٭ رحلتنا القادمة ستكون الى القاهرة في شهر فبراير لأنها مليئة بالتاريخ والمشاهد والمواقع، وحرصنا في هذه الرحلة على التركيز على الجانب الأدبي وقد اخترنا عنوان لها هو «قاهرة نجيب محفوظ» كونه حاز جائزة نوبل. وسنتجول في الأماكن القديمة التي ارتبطت بنجيب محفوظ ومنها الحسين والأزهر وشارع المعز والجمالية، وسنتعرف عليها بعيون نجيب محفوظ من خلال روايته ومن خلال زيارتنا العملية لها، كما سنسير في نفس الطريق الذي كان يسير فيه من بيته إلى جريدة الأهرام، وسنلتقي بعدد من أصدقائه المقربين وأهم النقاد. وقد اخترنا فندقا مطلا على النيل قريبا من المعالم التي نزورها.كما بدأنا حاليا في تسليط الضوء يوميا في «الانستغرام» على الراحل نجيب محفوظ عبر فيديو يمشي فيه من بيته وحتى جريدة الأهرام إلى القهوة التي كان يجلس عليها، إضافة إلى لمحات عن حياته ونشأته وأسرته.

هل من نبذة عن خططكم المستقبلية؟

٭ بإذن الله سيشهد عام 2017 العديد من الرحلات ومنها رحلتان الى الاندلس الأولى: وتشتمل قرطبة واشبيلية وغرناطة ومدتها 8 أيام فقط مختصرة، اما الثانية: فهي رحلة «فتح الاندلس» وستكون الأولى من نوعها وغير مسبوقة حيث سنبدأ من المغرب ونتبع خطى فتح الاندلس مرورا بالمدن الأساسية التي تواجدت فيها حضارة الموحدين وحضارة المرابطين وصولا الى طنجة ثم نعبر البحر من الجانب الذي عبر منه طارق بن زياد، بحيث نعيش التجربة كاملة ومن ثم نصل الى ضفة الاندلس ونتعرف على مدن الاندلس التي عايشت حضارة الاندلس كاملة.وكذلك هناك رحلة الى اسكندفانيا حيث سنزور 3 دول وهي السويد والدنمارك والنرويج للتعرف على تاريخها ونشأتها وقصورها الملكية وأبرز المعالم فيها ونطلع على أسباب تطورها وتقدمها.كما اننا في اللمسات النهائية لرحلة «#باب_بطرسبرغ_ديستويفسكي_تولستوي» وهي رحلة إلى روسيا نشهد فيها تاريخ روسيا من العهد القيصري وحتى الحالي. وسنتعرف على الأماكن التي كتب فيها الأدباء الروس أهم أعمالهم خاصة في مدينة بطرسبرغ. كما انتهينا من تفاصيل #باب_المدينة_المنورة والتي نتشرف فيها بزيارة المدينة المنورة عليها وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وسنحول فيها السيرة النبوية إلى رحلة تطوف حول مواضع سيرته صلى الله عليه وسلم.

رحلات داخلية

وهل تقومون برحلات داخلية لمعالم الكويت؟

٭ نعم لدينا العديد من الرحلات الداخلية التي نقوم بها بالإضافة الى تغطياتنا المختلفة والمتنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونقوم بتقديم معالم الكويت وتاريخها بصورة مبسطة وسهلة مثل أبراج الكويت وأسواق المباركية وجزيرة فيلكا وغيرها من المعالم التي نسعى الى تسليط الضوء عليها.

هل تقتصر رحلاتكم على الكويتيين فقط؟

٭لا، ليست مقتصرة على الكويتيين فقط بل يشاركنا فيها اماراتيون وسعوديون وكذلك من مملكة البحرين وقطر.

هل هناك تعاون بينكم وبين جهات اكاديمية او بحثية مهتمة بالتاريخ والآثار؟

٭ نعم هناك تعاون مع عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية المهتمة بالتاريخ والآثار والمعالم الحضارية ومنها دور نشر، وكذلك مع عدد من الجهات لتنظيم رحلات لها، كما نقوم بتنسيق رحلات خاصة للعوائل الراغبين في رحلات ثقافية تاريخية.



عبدالوهاب الحمادي في سطور من إصداراته: دروب أندلسية، الطير اﻷبابيل، لا تقصص رؤياك، القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2015 ومن مشاركاته: ٭ تاء الشباب - كلنا نقرأ - البحرين 2012 ٭ مؤتمر السرد الخليجي - الكويت - 2014 ٭ معرض الكتاب الدولي - الشارقة - 2015 ٭ مهرجان مسقط - دربك خضر - 2016 ٭ مؤتمر السرد الخليجي - أبوظبي - 2016 ٭ لجنة تحكيم جائزة الإمارات للرواية - 2016 روائي كويتي نشر مقالات في صحف كويتية وخليجية وإلكترونية.



تسنيم المذكور في سطور من مؤلفاتها: أشياء وبعض أشياء بالاشتراك مع د. خلود الديين، شهرزاد والسلطان. من مشاركاتها: ٭ ورقة عمل في الملتقى الخليجي الجامعي الثالث بمملكة البحرين 2014 ٭ فعالية تطوعية مع مركز عيسى الثقافي مملكة البحرين لصالح الأطفال المصابين بأمراض مزمنة 2014 المؤتمر السنوي لاتحاد طلبة الكويت في بريطانيا وإيرلندا 2014 ٭ قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب دبي 2015. جائزة التميز في الملتقى الإعلامي العربي الثاني عشر 2015 ـ الكويت. بكالوريوس شريعة قسم أصول دين

لقاء مع عميد الرحالين محمد العبودي

ذكر عبدالوهاب الحمادي أن هناك لقاء سيجمعه مع عميد الرحالين، العلامة السعودي المعروف الشيخ محمد بن ناصر العبودي، والذي سافر إلى أكثر من مئتي دولة وله أكثر من 140 كتابا في أدب الرحلات.

وسيكون اللقاء أول يناير المقبل حيث يستضيفهما الأديب محمد المشوح في جلسته الأسبوعية «الثلوثية»، وهو صاحب دار النشر التي تنشر كتب العلامة العبودي.‏

حوارات ومناقشاتعنوان موقع باب الإكتروني http://www.babtravel.net

أشار الحمادي والمذكور إلى انه خلال الانتقال بين المعالم الحضارية اثناء الرحلات تقام حوارات ومناقشات بين أعضاء الرحلة والمختصين مما يضيف جوا ثقافيا بديعا بين الحضور. ولفتا الى انه في بعض الرحلات كان ينضم الينا مرافقون يصطحبون أهاليهم وليس لديهم اهتمام بالتاريخ ولكن بعد عودتهم ومن تأثر الرحلة نجدهم يهتمون بالتاريخ ويبدأون في القراءة وشراء الكتب التي تتحدث عن المعالم التي رأوها.