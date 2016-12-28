قام رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بصحبة مستشار رئيس التحرير الزميل حسام فتحي ومسؤول العلاقات العامة في «الأنباء» يوسف جمال بزيارة لمقر جريدة وموقع «اليوم السابع» المصرية، حيث حرص الكاتب الصحافي خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير على استقبالهم.

وتباحث الطرفان خلال جلسة حوار مطولة في مجالات التعاون الإعلامي والثقافي والاستفادة من الخبرات في مجالات الطباعة والتحرير لدى الجانبين.

وأبدى رئيس التحرير يوسف خالد المرزوق إعجابه بتنظيم العمل في المؤسسة، مشددا على الدور الإعلامي المصري في الوقت الحالي خصوصا لجهة تمتين العلاقات بين البلدين والترويج للنشاط الاستثماري ودفع عجلة التنمية.

واصطحب الكاتب الصحافي خالد صلاح الوفد في جولة موسعة داخل مقر «اليوم السابع»، حيث اطلعوا على دورة العمل ومختلف الإصدارات الصحافية للمؤسسة.

وأطلع صلاح الوفد أيضا على آليات ودورة العمل في الموقع الالكتروني لليوم السابع والنسخة الورقية والمواقع المتخصصة.

واطلع الوفد على مسار ودورة العمل وآلياته في صالتي التحرير حتى خروج الخبر للنشر في الموقع والنسخة الورقية وهي الآليات التي تطبق أحدث النظم الصحافية والإعلامية.

والتقى رئيس التحرير كلا من الكاتب الصحافي عبدالفتاح عبدالمنعم والكاتب الصحافي أكرم القصاص رئيسي التحرير التنفيذيين، وقد أبدى رئيس التحرير اهتمامه وإعجابه بتطور العمل في مؤسسة اليوم السابع ومكانتها وسط الصحافة المصرية، كما تحدث عن تطور الصحافة المصرية والعربية ودورها في تنمية الوعي الجماهيري ومساندة القضايا العادلة، لافتا الى أن الصحافة الكويتية عموما و«الأنباء» على وجه الخصوص كانت وستظل منبرا حراً للرأي الحر الداعم للإنسان العربي في كل المجالات.

وشدد على أهمية التعاون الإعلامي والثقافي بين مصر والكويت، خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد المنطقة فيها تقلبات وتوترات تهدد حدودها وأمن شعوبها.