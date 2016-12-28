نفخر بما يقوم به هؤلاء الأبطال وزملاؤهم من جهود جبارة لحماية البلاد من غزو الأغذية الفاسدة

أسامة أبوالسعود

كعادته في تكريم المتميزين والعاملين بإخلاص لخدمة الوطن والمواطنين، أقام النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي حفلا مساء أول من أمس في ديوان الشحومي لتكريم كل من مدير فرع بلدية العاصمة عمار العمار، ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية العاصمة مشعل الجودان، بالإضافة إلى عضو فريق عمل الطوارئ في البلدية دعيج الصويلح، وذلك لجهودهم الكبيرة في ضبط كميات من الأغذية الفاسدة وكذلك في المحافظة على نظافة البلاد.

وقال النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي في كلمة له: نجتمع اليوم وكلنا فخر بما يقدمه أبناء هذا الوطن من خدمة لرقي وتقدم بلادهم وليس أبلغ من الدور الذي يقوم به رجال الأمن بحفظ الاستقرار، إلا الدور الذي تقوم به مجموعة من المخلصين لحماية البلاد وصحة العباد من أضرار الأغذية الفاسدة التي وللأسف أصبحت منتشرة بسبب أصحاب النفوس السيئة ممن يقدمون مصلحة أرباحهم المادية على أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أن ما قام به كل من مدير فرع بلدية العاصمة عمار العمار ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية العاصمة مشعل الجودان، بالإضافة إلى عضو فريق عمل الطوارئ في البلدية دعيج الصويلح ليبعث فينا الفخر بما يقوم به هؤلاء الأبطال وزملاء لهم من جهود جبارة لحماية البلاد من غزو الأغذية الفاسدة ونحن على يقين بأنهم قاموا بذلك من دافع وطني بالدرجة الأولى فكان لزاما علينا تكريمهم.

وأشار الشحومي إلى أنه سيستمر في تكريم المبدعين والمتميزين من أبناء الكويت، موضحا أن ديوان الشحومي كان وسيبقى منبرا للتحفيز والتشجيع على تقديم كل ما فيه مصلحة الكويت الأولى، داعيا إلى إبلاغه بالأسماء التي قدمت الكثير لهذا الوطن، مؤكدا أنهم سيكونون محل التقدير والتكريم.

من جانبه، قال وزير البلدية الأسبق عبدالله المحيلبي إنه ليس بغريب ولا جديد على شخص مثل النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي أن يجمعنا اليوم لتكريم كوكبة من أبناء الكويت المتميزين فهو له السبق دائما بمثل هذه الخطوة، ويعتبر كذلك من الرواد في مجال التحفيز والتشجيع وشحذ الهمم بهدف تحقيق مصلحة الكويت العليا.

وأضاف المحيلبي: كنت وزيرا للبلدية ورأيت بعيني عدد المخلصين والمجتهدين لهذا الوطن، وكنت أشعر بالفخر والاعتزاز بما يقومون به، «بوركت أياديهم وحفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه».