ليلى الشافعي

وقعت جمعية صندوق إعانة المرضى والأمانة العامة للأوقاف اتفاقية شراكة وتعاون لتنفيذ عدد من المشاريع العلاجية للحالات المرضية المتعسرة ومن غير القادرين على توفير ثمن العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة داخل الكويت.

وكشف مدير اللجنة الطبية عجيل الطوق ان حجم التعاون المتفق عليه تبلغ قيمته 115710 دنانير وذلك وفق خطة تشغيلية تم الاتفاق عليها تقوم بموجبها اللجنة الطبية بالجمعية ببحث الحالات المرضية وتحدد أنواع وكمية الأدوية للمرضى المحتاجين وتتولى الأمانة العامة للأوقاف توفير ثمن هذه الأدوية.

وبين الطوق أن جميع الحالات المرضية التي سيتم علاجها من مختلف الجنسيات المقيمة على ارض الكويت ممن لا تستطيع توفير ثمن الأدوية باهظة الثمن لعلاج هذه الأمراض.