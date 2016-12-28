ناشد نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية بالإنابة محمد الخالدي أهل الخير والتجار والمحسنين مساندة أهلنا في مخيمات الموت الذين يعيشون أوضاعا إنسانية وصفها بـ«الصعبة للغاية»، حيث مع موسم الشتاء وهطول الأمطار تتحول المخيمات إلى «برك من الوحل» وتنتشر الإصابات بالأمراض كالربو ونزلات البرد وغيرهما علاوة على ندرة المواد الغذائية وصعوبة وصولها، مما يفاقم ويزيد من معاناة اللاجئين.

وقال الخالدي: طالعتنا التقارير بوفاة خمسة أشخاص من جراء البرد القارس في الشمال السوري، فأغلب اللاجئين والنازحين في الأردن ولبنان وتركيا يعيشون في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية، فلا توجد بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار، وكذلك تتساقط الثلوج بكميات كبيرة مما يؤدي إلى انهيار الخيام المهترئة على ساكنيها من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني أن نمد يد العون لهم ولذلك تطرح الجمعية حملة # أنقذ_ أسرة ونهدف من خلالها إلى توفير الخيام والإيواء والفرش والبطانيات والديزل ووسائل التدفئة والطعام لعدد 100 أسرة تكلفة الأسرة 125 دينارا كويتيا في الشهر، والمجال متاح لكل من يرغب في التبرع وفق ما تيسر، وقيمة السهم في هذه الحملة 10 دنانير.

للتواصل مع الجمعية 97277745 أو عبر مواقع الجمعية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.