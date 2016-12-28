«الهيئة الخيرية»: تصاعد الأزمات الإنسانية يؤكد أهمية البرامج الخيرية

قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق: ان تعدد الأزمات الإنسانية وتصاعدها في العالم يؤكدان اهمية البرامج والمبادرات الخيرية.

وأكد المعتوق في كلمة خلال افتتاح مؤتمر المؤسسات المانحة الثاني بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ان برامج المؤسسات الخيرية ومبادراتها في مجال التنمية تعكسان صورة من صور الممارسات الحضارية في المجتمعات.

وأوضح أن ممارسات وتطبيقات العمل الإنساني والمجتمعي المؤسسي لم تعد ترفا أو شأنا وطنيا محدودا، بل ضرورة تطبيقية وإنسانية للإسهام في تنمية مستدامة للمجتمعات وتحقيق الرفاهية للشعوب.

وأشاد بجهود المؤسسات المانحة والصناديق التنموية في الدول العربية والإسلامية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وأدوارها المهمة من خلال شراكاتها وتفاعلها الإيجابي مع الحاجات المجتمعية سواء على المستوى الوطني أو خارج حدودها الجغرافية.

وثمن المعتوق أيضا جهود المؤسسات الإنسانية والخيرية في المنطقة العربية والإسلامية وخاصة الخليجية التي أسهمت في تبني مشروعات إغاثية وتنموية عديدة كان لها الأثر الإيجابي على العالم بأجمعه.

ولفت إلى رئاسته الفخرية لهذا المؤتمر وعضويته بالمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة والتي جاءت إيمانا منه بأهمية المنح في مجالات التنمية وتقديرا لتلك المؤسسات المتميزة لعطاءاتها التي أحدثت فارقا كبيرا في استدامة الاستجابة للحاجات الإنسانية العديدة وفق تقارير أممية معتبرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح في كلمته: أن الأزمات العديدة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية تستلزم التعامل معها باحترافية وعبر شراكات فاعلة، مضيفا أن «المؤسسات المانحة سواء الحكومية منها أو الخاصة أو الأهلية لها دور أساسي في مثل هذه الظروف»، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة هذه المؤسسات المانحة للقيام بدورها كما يجب عبر برامج بناء قدرات بشرية ومؤسسية متقنة.

من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني في كلمته ضرورة إقامة شراكة فعالة وقوية بين المؤسسات العربية المانحة لدعم العمل الخيري وترك أثر فعال على المجتمعات.

وفي السياق ذاته، فاز بيت الزكاة بجائزة المؤسسات المانحة المتميزة 2016 «مانح» المقدمة من المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة عضو الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال مشاركة البيت في مؤتمر المؤسسات المانحة الثاني الذي يعقد في مملكة البحرين الشقيقة برعاية من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني تحت شعار «مؤسسات مانحة إسلامية بمعايير استدامة عالمية».

وتسلم مدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم الصالح الجائزة من «فئة جائزة المؤسسات - جهة حكومية مانحة» خلال مشاركته في المؤتمر الذي يترأسه فخريا رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق.

وقال الصالح بهذه المناسبة: إن الجائزة التي منحها مؤتمر المؤسسات المانحة الثاني تأتي تقديرا وتتويجا لجهود الكويت وبيت الزكاة كإحدى مؤسساتها العاملة في مجال العمل الخيري والإنساني محليا وخارجيا بعد الإنجازات الحافلة التي سجلها البيت في خدمة الإنسانية ودفع مسيرة التنمية والبناء، مشيدا بالدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به البيت من حكومة الكويت.

وأضاف أن الإنجازات التي حققها البيت تأتي بفضل دعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للعمل الخيري والإنساني، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الكويت في المجتمع الدولي، فاستحق سموه لقب «قائد الإنسانية» الذي منحته إياه منظمة الأمم المتحدة نظرا لما قدمه سموه من مبادرات إنسانية متعددة جعلت الكويت تتصدر قائمة الدول من حيث حجم المساعدات لشعوب دول العالم.

وأشار إلى أن لصاحب السمو مبادرات خاصة وتوجيهات سامية لبيت الزكاة لتكثيف جهوده وأنشطته الخيرية والإنسانية لخدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري والإغاثي محليا وخارجيا، ما مكن البيت من تسجيل إنجازات وبصمات واضحة في مجال العمل الزكوي تزيد الثقة في أعماله حتى صار صرحا خيريا مميزا، يعبر عن الأيادي الكويتية البيضاء في المحافل الدولية.

وختاما، أعرب الصالح عن تهنئته للشعب الكويتي لاسيما موظفي بيت الزكاة بمناسبة حصول البيت على جائزة المؤسسات المانحة المتميزة 2016، وشكرهم على عطائهم الدائم المتواصل وجهودهم المبذولة من أجل رفعة شأن الكويت والبيت في المحافل الدولية وحصده لأرفع الجوائز والأوسمة محليا وإقليميا وعالميا.