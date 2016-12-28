المؤسسة الأمنية لن تتوانى في تذليل العقبات لتسهيل وتحسين بيئة العمل

محمد راتب

أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الداخلية الجديد ناصر الحجيلان أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد شخصية متفهمة ومتعاونة ولديها معرفة واسعة بالعمل النقابي وآلية تطويره وكيفية تحقيق الأهداف وتسهيل العقبات للوصول إلى تطوير العمل وتحسين بيئته.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس النقابة إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في مكتبه حيث قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الداخلية ناصر فهد الحجيلان: تم نقل جميع المطالب التي تصب في صالح العاملين المدنيين وتم التباحث في آليات حل العوائق وتذليلها.

وتابع الحجيلان: إن تفهم القيادة الأمنية للمطالب المحقة هو الخطوة الأهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة، حيث يتطلع جميع العاملين المدنيين في وزارة الداخلية إلى الحصول على مكتسبات إضافية ضمن القانون، مشيرا إلى أن النقابة تسعى إلى التواصل مع جميع المسؤولين لتهيئة الظروف الأفضل للموظفين في أعمالهم ما ينعكس إيجابا على الإنتاجية والعمل والتطوير المنشود على مختلف القطاعات.

وبدوره، قال المستشار العام لنقابة وزارة الداخلية سعود الحجيلان لقد وجدنا كل الترحيب من الفريق الفهد والدعم الكامل للنقابة وتأكيدات بأن الأهداف مشتركة لتحقيق تطلعات الموظفين، وبأن المؤسسة الأمنية لن تتوانى في تذليل العقبات ووضع الحلول المناسبة لتسهيل مهام العمل.

وتمنى الحجيلان من جميع الوزراء والمسؤولين في الدولة أن يكونوا على نهج الفريق سليمان الفهد في التعامل مع الموظفين والنقابات وفق الأبجديات القانونية الخاصة بهذا الشأن، وأن يتفهموا مطالب العاملين لديهم وأن يتجنبوا سياسة الأبواب الموصدة.

وزاد بأن الوكيل شدد على أن إنصاف العاملين المدنيين هو على رأس أولوياته، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات وسبل حلها وفقا للأطر القانونية، متقدما بشكره للفريق الفهد على الاستماع المميز وتقديره الشديد للتفهم الكبير لمطالب الموظفين.