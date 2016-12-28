617 سريراً يوفّرها المستشفى الجديد ومواقف سيارات تتسع لـ 1275 سيارة

واصل فريق الإعداد والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية زياراته الميدانية لمواقع المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية صباح اليوم، حيث زار الفريق برئاسة مدير إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض موقع مشروع مستشفى الصباح الجديد بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والشركة المنفذة للمشروع.

وفي تصريح صحافي بهذه المناسبة، كشفت مدير إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 21.24% ومن المتوقع الانتهاء منه في أغسطس 2018 وفق الموعد المخطط له خلال 48 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ أغسطس 2014.

وأضافت العوض أن تكلفة المشروع تبلغ 179 مليون دينار، ويتكون من أربعة مبان منها مباني الجراحة والباطنية والعيادات التخصصية ومبنى إداري ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 1275 سيارة، مشيرة إلى أن عدد الأسرة في المستشفى الجديد يبلغ 617 سريرا ويغطي خدمات صحية لكثافة سكانية عالية في منطقة الصباح والمناطق المجاورة لها.

وأشارت الى ان الهدف من الزيارة الميدانية التعرف على سير المشروع على ارض الواقع ومقارنته بالبيانات المسجلة لدينا على النظام الآلي للمتابعة، لافتة الى ان فريق الإعداد والمتابعة شاهد خلال الزيارة عرضا مرئيا احتوى على كل المعلومات عن المشروع ومراحل تنفيذه ونسبة الإنجاز، كما قام بجولة ميدانية تفقّد خلالها المنشآت المكونة للمشروع.

وأوضحت أن مشروع مستشفى الصباح الجديد عبارة عن مشروع مبنى مستقل ومكتف ذاتيا، وسيوفر من خلال مختلف أقسامه خدمات الرعاية الصحية العامة والتخصصية للمرضى والخدمات اللازمة لعائلاتهم والقائمين على رعايتهم، مشيرة الى ان المستشفى سيقوم ايضا بتقديم الدعم للمنشآت الطبية وغير الطبية القائمة في منطقة الصباح الطبية وسيكمل خدمات المستشفى التخصصية وبرامج الرعاية الصحية المعمول بها في مرافق منطقة الصباح الطبية.