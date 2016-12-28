كريم طارق

استقبل مطار الكويت الدولي أعضاء فريق كرة السلة للكراسي المتحركة بعد إحرازهم لقب بطولة الخليج في أبوظبي، حيث شهدت قاعة التشريفات استقبالا حافلا وسط حضور عدد كبير من المهنئين والأهالي لمشاركة الأبطال فرحتهم.

وكان في استقبال الفريق مدير عام هيئة ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي ونائب المدير العام للشؤون الرياضية د.حمود فليطح ورئيس نادي المعاقين الرياضي شافي الهاجري والعديد من الجهات والأهالي مشاركين أبنائنا فرحة الفوز بالمركز الأول.

من جهتها، هنأت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذي الإعاقة د.شفيقة العوضي أبطال ذوي الإعاقة على هذا المجهود والأداء الرائع ونجاحهم في تتويج هذا الجهد بإحرازهم اللقب الثامن لهم، لافتة إلى ان ذلك الإنجاز ليس بغريب على أبنائنا من ذوي الإعاقة الذين عودونا دائما على تحقيق الإنجازات والبطولات في مختلف المجالات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الدولية.

من جانبه، أهدى رئيس النادي الكويتي للمعاقين شافي الهاجري هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مشيدا بجهود اللاعبين الذين استطاعوا أن يحققوا البطولة للمرة الثامنة، لافتا إلى أن بطولة هذا العام شهدت أقوى المنافسات التي مرت على المنتخب إلا أن عزيمة أبنائنا المشاركين كانت السر وراء حصولهم على البطولة، متمنيا استمرار إنجازات ذوي الإعاقة في هذه البطولة والبطولات المختلفة.

من جهته، أهدى قائد منتخب الكويت للكراسي المتحركة بكرة السلة نزار رمضان هذه البطولة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وإلى جموع الشعب الكويتي على مساندته ودعمه وثقته في منتخبه.