أشاد تجمع دواوين الكويت بالتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى أعضاء السلطة التشريعية، وحث سموه لهم على ضرورة التحلي بروح المواطنة الحقة ووضع مصلحة الكويت نصب أعينهم والنأي عن إثارة النعرات الطائفية والاجتماعية البغيضة.

وأكد التجمع في بيان له أنه يؤيد كل ما يتخذه صاحب السمو من خطوات في كل ما من شأنه تعزيز وحدة البيت الكويتي الواحد وحفظ أمن الوطن واستتباب استقراره، مناشدا جميع أعضاء السلطة التشريعية مراعاة كل ما جاء من توجيهات وإرشادات سامية، وفيما يلي نص البيان:

كما هو عهدنا في الكويت بحكمة وقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التي لطالما تتجلى في وقتها وتوقيتها كصمام أمن وأمان للوطن في كل ما من شأنه صون استقرار البلاد وتثبيت أركانه، فقد تابع تجمع دواوين الكويت شأنه في ذلك شأن كل أهل الكويت اللقاء السامي لصاحب السمو مع أبنائه أعضاء السلطة التشريعية لتزويدهم بإرشاداته وتوجيهاته، وحثهم على التحلي بروح المواطنة الحقة والنقاش الموضوعي فيما سيدلون به من كلمات وآراء داخل المجلس، وأن يضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم والنأي بالنفس عن إثارة كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والاجتماعية البغيضة في ظل أوضاع إقليمية مضطربة تتطلب القدر الأعلى من المسؤولية والوعي وعدم إقحام الكويت في سجالات وأمور نحن في غنى عنها، وتشديد سموه على التكاتف وتعزيز اللحمة الاجتماعية والتركيز على العمل والتعاون بين المجلس والحكومة من أجل مصلحة الكويت وشعبها، وما عكسه ذلك اللقاء من أصداء طيبة وارتياح واسع بين أهل الكويت، وجسد حقيقة لقاء الراعي برعيته والأب مع أبنائه.

وأضاف البيان أن تجمع دواوين الكويت إذ يبارك الخطوة الحكيمة من القيادة السياسية للبلاد ممثلة بصاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين في هذه الظروف فإنه ليعرب عن تأييده الكامل في كل ما يتخذه سموه من خطوات في كل ما من شأنه تعزيز وحدة البيت الكويتي الواحد وحفظ أمن الوطن واستتباب استقراره، وأننا بذلك نناشد الإخوة والأبناء في السلطة التشريعية مراعاة كل ما جاء من توجيهات وإرشادات سامية.

حفظ الله الكويت وأهلها وقيادتها من كل الشرور وأبقاها واحة أمن وأمان واستقرار.

عن تجمع دواوين الكويت/ فهد عبدالرحمن المعجل