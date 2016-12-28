محمد راتب

أعلن رئيس جمعية الصديق التعاونية صالح خالد ضيف الله الشلاحي أنه تم انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة وعلي إسماعيل اتش نائبا، وتزكية كل من طارق عبدالله المطيري أمينا للسر وعبدالله زيد العرو أمينا للصندوق، وانتخب جواد حسن قمبر عضوا في مجلس الإدارة ورئيسا للجنة المشتريات، وحبيب فاضل حسين عضوا ورئيسا للجنة المالية والإدارية وتزكية عبدالله حسين اربيع عضوا ورئيسا للجنة الخدمات الاجتماعية، وعضوية كل من د. اسحق احمد محميد، وناصر يعقوب اليعقوب.

واشار في تصريح صحافي إلى أن العملية الديموقراطية المتمثلة في الانتخابات تمت بالطرق القانونية وبسهولة ويسر من دون وجود أي أخطاء أو عوائق تذكر، نافيا أي خلل في العملية أو تأخير عن الموعد المحدد لها، حيث جرت الأمور وفق التوقيت الصحيح والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص وكانت النتائج تعكس رغبة المساهمين وتطلعاتهم.

وشدد على أن المستقبل سيكون مميزا بالنسبة إلى جمعية الصديق حيث أصبح لديها مجلس إدارة وضع نصب عينيه تقديم أرقى الخدمات المتكاملة وإطلاق الأنشطة المتنوعة والمهرجانات التسويقية لتكون معلما تعاونيا حضاريا في المنطقة كلها تنافس مثيلاتها معلنا ولادة جديدة للأفكار والخدمات التي ستكون في متناول المساهمين في القريب العاجل.

وزاد الشلاحي بأن لدينا أجندة وخطة متكاملة الأركان والخدمات سيتم الإعلان عنها قريبا، وسنحرص على إنشاء إدارة خاصة بالجودة وتطبيق أحدث النظم التقنية في الجمعية لإفادة المساهمين وجميع المستهلكين، بالإضافة إلى العمل الجاد على تطوير المركز المالي وزيادة رأسمال الجمعية واستثماراتها.