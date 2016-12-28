أصدرت اللجنة المنظمة لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي جدول فعاليات المهرجان للموسم الرابع لعام 2017، الذي انطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري، وستستمر مسابقاته إلى الخامس والعشرين من شهر فبراير القادم، وتقام فعاليات المهرجان سنوياً تحت رعاية أميرية سامية الذي يعيد إحياء تراث الآباء والأجداد.

وذكرت اللجنة المنظمة في تصريح صحافي أن المهرجان يتضمن مسابقات الموروث الشعبي المتعددة بكافة فئات الطيور والخيول والأغنام، وسيتم المنافسة خلالها على جوائز قيمة للمهرجان الذي يقام في قرية صباح الأحمد التراثية في السالمي (الكيلو 59) التي ستحتضن أيضا انطلاق منافسات سباقات الخيول بينها مسابقة القدرة والتحمل للناشئين ومسابقة السيدات في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

من جهة أخرى أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقات سرعة الطيور وتشمل «الحر والجير والشاهين بأنواعها للمتسابقين الخليجيين، الجير شاهين والشاهين الوحش والجير الحر والحر الوحش للمتسابقين الكويتيين فقط»، فيما ستكون مسابقة مزاين الطيور مقصورة على فئتي مزاين الطير الحر للمشتركين الخليجيين ومزاين الطير الحر للمتسابقين الكويتيين.

كذلك مسابقة مزاين الطيور، هدد «الحباري» الطلع، سرعة الطيور وجهاز السرعة وتنظيم الميدان والملواح والحاسب الآلي والشاشات، هدد الطيور على الحمام الزاجل وتنظيم الميدان والساعة الإلكترونية وتنسيق الأرقام، إضافة إلى مسابقتي هدد الطيور على الزاجل وطلع الحباري الإلكترونية، وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد أعلنت في وقت سابق عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأغنام بكافة أنواعها.