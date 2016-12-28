العدواني: المشروع تطور بإنشاء أكاديمية مباراتنا التي يشرف عليها مختصون رياضيون

كشف مدير إدارة الأنشطة الترويحية بوزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله العدواني عن أن إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 170 ألف مستفيد في الشهر وفاق 4.5 ملايين مستفيد منذ الانطلاقة.

وقال العدواني في تصريح صحافي إن مشروع مباراتنا يتيح للشباب استغلال ملاعب المدارس خلال الفترة المسائية لممارسة هواية كرة القدم بالتعاون مع وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية حيث يعد باكورة مشاريع وزارة الدولة لشؤون الشباب التي تهدف إلى خلق أجواء مناسبة للشباب لممارسة هواياتهم، بهدف استثمار الطاقة الاستيعابية الكاملة لجميع المدارس التابعة لوزارة التربية.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، والتي تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الشباب بأنشطة ترويحية تعزز صحتهم وتقوي ثقتهم بأنفسهم وتجنبهم أي انحراف اجتماعي.

وأوضح العدواني أن مشروع مباراتنا يهدف إلى غرس قيم النظام والانضباط وروح التنافس في نفوس النشء والشباب وتنظيم برامج صحية لمكافحة السمنة والأمراض المتعلقة بهذه الشريحة من المجتمع، فضلا عن نشر مفاهيم التعاون الجماعي وتنظيم حملات توعية للشباب وتطوير شراكة مجتمعية فاعلة بينهم وبين المدرسة والمجتمع بمؤسساته المختلفة.

وأكد أن مشروع مباراتنا يخضع لآليات محددة لضمان أعلى درجات الأمن التي تبعث الاطمئنان في نفوس أولياء الأمور وتهيئة الأجواء المثالية لممارسة هواياتهم وأن المشروع تتضافر به جميع الجهود من أجل المساهمة في إعداد جيل من الشباب القادر على استثمار طاقاته إيجابيا لخدمة المجتمع.

وفيما أشاد العدواني بتعاون وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية المستمر الذي ساهم في نجاح المشروع وإقبال الشباب على حجز الملاعب التابعة للمشروع، حيث بلغ إجمالي عدد الملاعب المتوفرة 111 ملعبا والفعالة 92 منها في جميع محافظات الكويت لتغطي نسبة 90% من مناطقها.

وأضاف العدواني أن المشروع بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني خاص به عبر الأجهزة الهاتفية المحمولة كي يساهم في حجز الملاعب للشباب المستفيد منه، مشيرا إلى أن هناك عددا من الجمعيات التعاونية ستدخل في المشروع بهدف توسعته مما يساهم بزيادة عدد ملاعب مشروع مباراتنا وتزيد نسبة فرص ممارسة الشباب لهوايتهم.

وفي الختام دعا العدواني جميع الشباب إلى المشاركة واستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم من خلال هذا المشروع والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون الشباب youth.gov.kw مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية من خلال هذا المشروع.