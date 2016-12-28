أعربت العشائر العربية في محافظة نينوى شمالي العراق عن «جزيل الشكر» للكويت على تقديمها مساعدات انسانية «سخية» لأهالي المحافظة ونازحي مدينة (الموصل).

وقال المتحدث الرسمي باسم عشائر نينوى العربية مزاحم احمد الحويت في بيان تلقته «كونا» انه يتقدم باسم عشائر نينوى «بجزيل الشكر» للكويت قيادة وحكومة وشعبا على تقديمها مساعدات انسانية لنازحي (نينوى) وأهلها داخل المناطق المحررة من سيطرة ما يسمى تنظيم (داعش).

واضاف الحويت «نحن كعشائر عربية في نينوى نعتبر هدف هذه المساعدات هو العلاقات التاريخية بين العشائر العربية في نينوى ودولة الكويت».

وأوضح ان الكويت لم تكتف بتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الانسانية على النازحين في المخيمات وخارجها بل بادرت بإرسال المواد الغذائية الى المناطق والاحياء المحررة من (الموصل) واصفا ذلك بأنه «وقوف تاريخي من جانب الكويت الى جانب الشعب العراقي».

وأشار الى ان مساعدة الكويت في معالجة المدنيين المصابين جراء القصف العشوائي لمسلحي (داعش) هو «خير دليل على المبادرة الانسانية للكويت حكومة وشعبا» مشددا بالقول على «اننا لا ننسى فضل الكويت علينا في هذه المحنة التي يمر بها الشعب العراقي وخصوصا اهل نينوى».