أفاد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج عن جاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة لمنطقة صباح الأحمد السكنية قطاع E2 ومنطقة جابر الأحمد قطاع N1 وذلك بعد انتهاء الوزارة من الإشراف على غسيل وتعقيم الشبكة الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية وذلك على النحو التالي:

ـ منطقة صباح الاحمد السكني قطاع E2 لعدد 220 قسيمة ابتداء من قسيمة رقم 1 الى قسيمة رقم 220.

ـ منطقة جابر الأحمد قطاع N1 لعدد 216 قسيمة بالمرحلتين السادسة والسابعة ابتداء من قسيمة رقم 446 حتى قسيمة رقم 662.

وأفاد بأن الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وعلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.

ودعا الراغبين في إيصال الخدمة للقطعة المذكورة مراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية - قسم إيصال المياه أو مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل لاستكمال إجراءاتهم مع ضرورة إحضار التالي: وثيقة الملكية - صورة البطاقة المدنية - كتاب براءة الذمة من وزارة الكهرباء والماء (يمكن الحصول عليها من أي مكتب لشئون المستهلكين).