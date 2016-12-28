أعلن قطاع الصحافة والنـشر والـمـطـبوعات بوزارة الإعلام عن صدور القرار الوزاري رقم (176) لسنة 2016 والذي بموجبه تم تعديل مدة التراخيص الممنوحة من القطاع للأفراد أو الشركات بموجب المادة (3) من قانون المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة التي كانت تمنح لمدة (سنتين) لتصبح مدة تلك التراخيص (أربع سنوات) وكذلك تجديدها لمدد مماثلة.

جاء ذلك خلال بيان صحافي لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام، الذي أوضح أن آلية الإجراءات المتعلقة بالترخيص والتجديد مبسطة، وتتطلب قيام مقدم الترخيص أو التجديد بتقديم صورة من شهادة الجنسية أو البطاقة المدنية أيهما أيسر، فيما يخص مقر ممارسة النشاط يقدم مقدم الطلب صورة من عقد الاستغلال أو سند الملكية أو شهادة المعلومات المدنية بالرقم الآلي لذلك المقر وأيهما أيسر.