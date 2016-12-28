الشلوان: من المسؤول عن تعويض المواطن عند حصول تلفيات بسيارته جراء سقوطها في الحفر؟

بوناشي: الغبار عالق فوق منازلنا باستمرار بسبب تطاير الرمال

العتيبي: عدم التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات الخدمات سبب هدر المال العام

العبدلي: شوارعنا أصبحت مستنقعات مياه بعد هطول الأمطار تسبّب غياب التنسيق في بروز ظاهرة يعاني منها المواطنون في منطقة الرقة، وهي الحفر المنتشرة في الشوارع، والتي أصبحت سمة بارزة شوهت واستنزفت الميزانيات التي خصصت لتحسين الطرق، فما ان تردم حفرة ويرصف شارع وتنتهي معاناة سكان الحي من حفرياته إلا ويعاد حفرها مرة اخرى من جهة خدمية اخرى، وكأن كل جهة في كوكب آخر، فلا تنسيق ولا تنظيم، والضحية في النهاية هو المواطن، ما جعل البعض يتساءل: من يعوضنا؟ فسياراتنا تحتاج إلى صيانة بشكل مستمر بسبب تلك الحفر المفاجئة في الطرق، كما ان المعاناة تزداد مع الغبار العالق فوق المنازل باستمرار بسبب تطاير الرمال، وهو ما يشكل أرقا لمرضى الربو والاطفال. تحقيق - عبدالهادي العجمي

«الأنباء» استمعت الى بعض مواطني المنطقة الذين أكدوا أن أسباب غياب التنسيق وعدم وجود محاسبة للمسؤولين عن تدهور حالة الطرق والشوارع رغم الميزانيات التي تخصص لصيانتها وتنفيذها سنويا، والخسائر تشمل الكثير من المواطنين عند إغلاق شارع بحجة الصيانة أو تركيب خدمة، مطالبين بأن تنفذ الخدمة مرة واحدة وبجودة عالية، كما يجب ان تكون صيانتها سهلة دون الحفر مرة أخرى بالشوارع، ففي كثير من دول العالم توجد غرف خاصة بالصيانة وممرات تحت الشوارع والطرق يستطيع من خلالها عمال الصيانة تنفيذ مهامهم دون حفريات، وكان عدد من سكان منطقة الرقة ناشدوا «الأنباء» إيصال صوتهم للمسؤولين عن هذ الامر.

في البداية، قال عبدالله بوناشي: ان مشهد الحفر لا يمكن أن يغيب عن شوارعنا التي تخضع لحفريات مشروع تبديل مواسير الصرف الصحي، موضحا أن كثيرا من شوارع المنطقة فيها مشروعات إما صرف صحي أو تبديل كيبلات المواصلات وغيرها، وعند الشروع في حفر المشروع، فالأمر يستغرق وقتا أكثر من المعقول والمقبول، وقد تمر أيام على نفس الشارع، وحتى أسابيع ولا تجد من يعمل، وتترك الحفر في الشوارع لفترات زمنية طويلة تصل لأسابيع بل لأشهر.

وأضاف بوناشي ان الساحة المقابلة لبيوتنا أصبحت مصنعا لمواد معينة، وتطاير هذه المواد يؤثر على صحة كبار السن والأطفال ومرضى الربو، وأنا أجزم بأنه لو حضر مسؤول من الهيئة العامة للبيئة ورأى بنفسه ما حصل لقام بتحويل الجهة المتسببة الى النيابة العامة لمخالفتها أبسط شروط الأمن والسلامة.

من جانبه، تساءل ناصر الشلوان: هل تأخر المشروع وتوقفه من اجل بدء جهة أخرى عملها يأتي ضمن مدة المشروع؟ وهل الحفريات مكتوبة علينا؟ ومن المسؤول عن تعويض المواطن عند حصول تلفيات في سيارته جراء سقوطها في الحفر؟ وقد تضررت منازل وسيارات من الحفر، مطالبا بالرقابة والتنسيق بين الجهات ووضع رقم مجاني للتواصل عند تأخر او وجود عيوب في تنفيذ المشروع ويكون متصلا بجهة رقابية تختلف عن الجهة المنفذة للمشروع.

الحفر تتحول لمستنقعات

ووافقه الرأي عبدالله الكندري الذي يحكي معاناته في سقوط سيارته في احدى الحفر بأحد شوارع المنطقة وتعطله دون جهة تقبل بشكواه أو تقدم له يد العون، لافتا الى ان مشاريعنا «تحرجنا» كمواطنين عندما نرى مشاريع دول قريبة لنا في دقة التنفيذ وسلاسة الشوارع ونظافتها وغياب الحفريات او تعثر المشروعات.

واضاف: اننا على هذا الحال في قطعة 4 وهي أصغر قطعة بالمنطقة وشوارعها وبيوتها تعد على الأصابع، ومع ذلك مضت 9 أشهر والوضع كما هو عليه كل يوم حفرة ويردمونها وبعد عدة ايام يأتون ويحفرون حفرة اخرى بجانبها!بدوره، قال سعد العبدلي: شوارعنا أصبحت مستنقعات مياه بعد هطول الأمطار لا تذكر، متسائلا: ماذا سيحدث لو هطلت أمطار غزيرة؟ بالتأكيد ستغرق وتفيض الشوارع، مضيفا: اننا مع بداية المشروع سألنا المشرفين عن المشروع كم سيستغرق من وقت؟ فكان ردهم بالكثير ثلاثة أشهر، والآن دخلنا بالشهر التاسع والحفر بالعشرات في كل شارع، لافتا: اننا نخاف على أطفالنا ان يذهبوا ضحية هذه الحفر العميقة.

اما فهد العجمي فبدأ حديثه ضاحكا معبرا عن استغرابه لما يحدث بين فترة وأخرى، حيث يتم حفر الشارع عدة مرات بحجة الصيانة ومرة أخرى عن طريق شركات الكهرباء والمواصلات وغيرها من الخدمات، متسائلا: من الذي نتجه اليه لينصفنا رغم أنها خدمة لنا كمواطنين؟ وعلى الجهة المعنية ان تتخذ اجراءاتها تجاه الشركة المنفذة للمشروع.

إهدار للمال العام

من جانبه، قال طلال العتيبي ان المواطنين يفاجأون بإعادة حفر عدد من الشوارع القريبة من منازلهم، وأحيانا تتسبب الإغلاقات في قطع الطريق المؤدي لمنازلهم دون سابق إنذار، وتستمر عملية إعادة الحفر لاستكمال أعمال المرافق فترة طويلة، وما ان يتم الانتهاء من المشروع وفتح الشوارع أمام المارة حتى تعاود جهة أخرى الحفر لتمديد المرافق الخاصة بها بما يهدر المال العام ويسبب معاناة لسكان من المنطقة، موضحا أن المشكلة الرئيسية عدم التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية وشركات الخدمات.

ويرى العتيبي ان مشكلة تكرار الحفر والردم وغلق الشارع لعمل خدمات البنية التحتية (صرف صحي، كهرباء، ماء، هاتف) أو نفس المرافق بفترات زمنية متفاوتة لعمل الصيانة اصبحت ظاهرة مستمرة تكشف غياب التنسيق بين الجهات المعنية ومثالا على إهدار ملايين الدنانير سنويا من ميزانية الدولة، بالإضافة إلى تذمر وانزعاج المواطن، وللأسف الشديد تتحول الشوارع الى مستنقعات لمياه المجاري والامطار، الامر الذي قد يتسبب، لا سمح الله، في وقوع الحوادث المرورية، اضافة الى الروائح الكريهة الصادرة منها.

الضحية هو المواطن

وأكد م.ناصر بوناشي أن الضحية الرئيسية في سوء تنفيذ مثل هذه المشاريع أو تأخيرها أو طول مدد تنفيذها المواطن، مطالبا بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة التي تقوم بتنفيذ حفر او ردم او وضع كيبلات او تمديد مياه رحمة بالمواطن من الحفريات واغلاق الشوارع التي تكبد المواطن خسائر مالية وهدر للوقت.

وأضاف: هل يعقل أن شوارعنا رملية منذ أشهر عدة والغبار عالق فوق منازلنا باستمرار سواء كان الجو صحوا أو مغبرا بسبب تطاير الرمال من مرور السيارات؟ والمسألة لم تعد مشكلة تأخير مشروع وحفر فقط، بل أصبحت كارثية صحية بيئية فهناك غبار عالق باستمرار وأسمنت يتطاير مع الهواء ومعدات ثقيلة نشم رائحة الديزل ونحن في بيوتنا، فهل يعقل هذا؟

المرداس: عدم المتابعة الجدية السبب فيما وصلت إليه الأمور بالمنطقة

قال النائب نايف المرداس في تصريح لـ «الأنباء» إنه لو كان هناك متابعة جدية ودقيقة للعقود الخدمية منذ بداية المشروع لما وصلت الأمور الى ما وصلت اليه بمنطقة الرقة، حيث ان الزائر للمنطقة يعتقد كأنه في الصحراء بسبب كثرة الحفريات والرمال التي غطت الأسفلت بالكامل وتطاير الحصى، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر مادية لمركبات أهالي المنطقة.

واشار الى ان تطاير الغبار بسبب مرور السيارات له بالغ التأثير على مرضى الحساسية والربو وكبار السن، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

ولفت المرداس الى ان عدم التنسيق بين الجهات المنفذة للمشروع وضعف المراقبة خلق فوضى وازدحاما يوميا وكان من المفترض ان تكون هذه الأعمال موزعة تدريجيا على القطع قطعة قطعة وليست المنطقة بأكملها في آن واحد حتى تؤدي الشركة المقاولة الغرض المطلوب منها.

واكد اننا سنتابع هذا الملف المؤرق لأهالي منطقة الرقة مع وزير الأشغال العامة، مشددا على حتمية انتهاء الوزارة من اي مشاريع متأخرة بالمنطقة وبشكل نهائي بأسرع وقت.

المطيري: الخالد يتابع الوضع مع الإدارات المعنية

قال مدير ادارة خدمة المواطن في محافظة الأحمدي بدر المطيري ان مشكلة منطقة الرقة في بؤرة اهتمام المحافظة منذ بدايته، مضيفا ان محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد منذ مباشرته مهامه يقف اولا بأول على الوضع من خلال الادارات المعنية بالمحافظة، وقد عقد عدة اجتماعات في وقت سابق مع بعض القيادات في وزارة الأشغال للوقوف على أسباب التأخير، وبناء على توجيهات المحافظ تم التحقق من الشكوى من قبل مدير ادارة صيانة طرق وشبكات الأحمدي م.عايد العازمي الذي أوضح بدوره ان هناك عقدا تابعا للهندسة الصحية لوزارة الأشغال ضمن عقود خطة التنمية ويختص بإعادة البنية التحتية للشبكة الصحية والإنارة، ومن ثم يتم تسليم المنطقة لقطاع الصيانة لاستكمال زيادة كفاءة شبكة الأمطار وإنشاء مناهل جديدة وبناء حجر الرصيف وإعادة الأسفلت حسب البرنامج الذي تم وضعه من قبل وزارة الأشغال.

واضاف المطيري ان ذلك يتم من خلال عقدين تابعين لإدارة الاحمدي وهما العقدان رقم 354 و355 ولكن مع الاسف لم يتم اعتماد ميزانية العقدين المذكورين، حيث تم استثناء العقد رقم 354 بالمناقلة من ميزانية الوزارة من قبل الوزير السابق د.علي العمير وذلك بتأخير سنة كاملة عن البرنامج المفترض ان تتزامن أعماله مع الهندسة الصحية، مشيرا الى أن العقد رقم 355 جار التحضير لتوقيعه على ان يبدأ العمل خلال الاشهر الـ 3 المقبلة.