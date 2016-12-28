أسامة أبو السعود - عبدالهادي العجمي

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب قرارا وزاريا امس بتفويض وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع بصلاحيات ادارية ومالية وذلك لسرعة انجاز المعاملات وتطوير آليات العمل بوزارة العدل بما يحقق خدمة مراجعي الوزارة.

ومن جانب آخر، كشف وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع في تصريحات لـ«الأنباء» أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري الصادر عن د.فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة من بعض الخبراء لإعادة النظر في تعيينات الخبراء الجدد وفحص التظلمات المقدمة من غير المقبولين بهذه الوظائف قد انتهت من اعمالها وقامت بعرض تقريرها النهائي ورفع توصياتها الى وكيل الوزارة، حيث رفع الامر الى الوزير الذي اعتمد ما ورد بالتقرير وذلك بعد ان قامت اللجنة بالاطلاع على جميع الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وكشوف النتائج النهائية وبحث كل التظلمات، وأعدت اللجنة كشفا نهائيا بجميع اسماء المتقدمين من الأعلى إلى الأدنى بعد التأكد من الدرجة الحاصل عليها كل منهم، وقررت اللجنة تعيين 170 من اوائل المتقدمين حسب الترتيب الذي انتهت اليه اللجنة ووفقا لاحتياجات الادارة العامة للخبراء، وقد اعتمد الوزير التقرير المعروض، ووجه بسرعة الانتهاء من الاجراءات اللازمة للتعيين. وأضاف السريع ان هذه الاجراءات تؤكد حرص الوزارة على انصاف المظلومين وإعادة الحق لأصحابه، وانه لن يأخذ احد اكثر مما يستحق، وأشار الى انه ستكون هناك دفعات اخرى سيتم تعيينها لاحقا في ضوء احتياج الادارة العامة للخبراء لسد النقص الموجود حاليا بهدف دعم رجال القضاء في سبيل اداء رسالتهم السامية.