البليهيص: تدشين المراكز الجديدة يعكس حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات

‎بحضور محافظ الجهراء الفريق الركن م.فهد الأمير وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، افتتح مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد مركز كاظمة للإطفاء الكائن على طريق الصبية.

وألقى نائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص كلمة لفت فيها إلى أن تدشين المركز يأتي تماشيا مع خطة الدولة التنموية وسيرا على خارطة الطريق الخاصة بالإدارة العامة للإطفاء لافتا إلى أن تدشين المراكز الجديدة تأكيد من الدولة على أنها مهتمة وحريصة على حماية الأرواح والممتلكات ومن مقدرات الوطن من أخطار الحوادث والكوارث جميعا.

‎اما مدير إدارة إطفاء محافظة الجهراء العميد محمد الكندري فقال في كلمة له: ان افتتاح مركز كاظمة يأتي لاستكمال مسيرة التطوير ولتوزيع مراكز الإطفاء جغرافيا بما يتناسب مع خطط واستراتيجيات قطاع المكافحة، تماشيا مع التنمية في الكويت، للوصول الى مواقع البلاغات بأسرع وقت مطلوب، ومضي بالقول: نطاق تغطية المركز يشمل منطقة الصبية ومحمية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وطريق الصابرية «بحرة» إلى السنتر المحروق «شبك المنشآت»، وطريق الصبية من جمعية الحرس الوطني إلى دوار الصبية بالاتجاهين.

‎ومن هذا المنطلق أيضا يجب علينا ان نبين تسلمنا من البلدية لأرض مركز سعد العبدالله للإطفاء، حيث انه تم تسليم الموقع لوزارة الأشغال العامة لإنشاء مركز مؤقت يخدم منطقة سعد العبدالله الى ان يتم الانتهاء من بنائه بشكل كامل وبهذه المناسبة قام مدير ادارة اطفاء محافظة الجهراء بتسليم درع تذكارية الى مدير الإدارة العامة للإطفاء تقديرا لدعمه لإخوانه وأبنائه رجال الإطفاء.

‎ كما قام الحضور بالاطلاع على ما يحتويه المركز من تجهيزات تتناسب مع طبيعة عمل رجال الإطفاء.

‎حضر حفل الافتتاح الى جانب محافظ الجهراء والفريق المكراد نائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية اللواء صالح احمد الأنصاري ونائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد وعدد من ضباط وقياديي الادارة العامة للإطفاء.