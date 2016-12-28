وقعت مبرة «خير الكويت» اتفاقية توأمة مع جمعية «مصر المحروسة بلدي»، وقال الأمين العام لمبرة «خير الكويت» ناصر العيار عقب توقيع الاتفاقية في انها تهدف في المقام الأول الى تبادل الخبرات والأفكار والتجارب التي يمكن أن تسهم في دفع المسيرة الخيرية والإنسانية في كل من البلدين بما يعود بالنفع على الفئات المستهدفة، مشيدا بالدور الخيري والإنساني الذي تضطلع به جمعية «مصر المحروسة بلدي» في ربوع مصر لخدمة الطبقة الفقيرة والأكثر احتياجا.

وقال: ونحن في الكويت نعتز كثيرا بدعم مؤسسة كويتية كبيرة وراسخة كالهيئة الخيرية الاسلامية العالمية لهذه الجمعية المرخص لها قانونا والمعترف بها رسميا من قبل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن التي تشرف على أعمالها مما يجعلنا على ثقة تامة بنبل أهدافها وتغطية القانون لأعمالها التي تصل الى مستحقيها وما من شك أن لدى الجمعية التجارب والخبرات ما يمكن أن يسهم في دفع مسيرتنا الخيرية والإنسانية وبنفس القدر الذي يمكن أن تستفيد هي الأخرى من تجاربنا وخبراتنا ونسأل الله عز وجل أن يجعل في تعاوننا الخير الذي نستهدفه من وراء توقيعنا لهذه الاتفاقية التي سنعمل جاهدين على تفعيلها خلال المرحلة المقبلة وصولا الى الهدف المنشود.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية «مصر المحروسة بلدي» محمد بشير: اننا نمد أيدينا لكل من يعمل في المجال الخيري والإنساني وقد وجدنا في مبرة «خير الكويت» نموذجا للعمل الخيري والإنساني وتفقدنا ميدانيا أحد مشاريعها والمتمثل في اعادة تأهيل بيوت الأيتام وقد سعدنا أيما سعادة بما رأينا من تقدير لهذه الفئة واهتمام بها وانجاز بيوت كاملة التجهيزات بشتي الكماليات الأمر الذي يوفر بيئة خصبة لتنشئة هؤلاء الأيتام تنشئة سوية تجعلهم ينخرطون في نسيج المجتمع بأريحية ويصبحون عناصر فاعلة فيه كما تأكدنا يقينا من أن مبرة «خير الكويت» تؤدي رسالتها الخيرية والإنسانية دون النظر لأي اعتبارات دينية أو أو مذهبية اللهم إلا الاعتبار الإنساني وعليه فنحن سعداء بتوقيع مثل هذه الاتفاقية معها.