فرج ناصر

أكد وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان انه سيتم صرف بدل الموقع للفنيين والمهندسين، البالغ عددهم 1000 مهندس وفني، عن شهري أبريل ومايو الماضيين خلال يناير المقبل، أي مع راتب يناير.



وأضاف م. القطان، خلال تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الموظفين الإداريين لن تصرف لهم هذه البدلات كونهم لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بآلية البدلات وشروط ديوان الخدمة المدنية.

وقال إن الوزارة بانتظار مجلس الوزراء لاعتماد التسمية الجديدة للوزارة واختصاصاتها خلال المرحلة المقبلة.



وأشار القطان إلى أن حركة التدوير وتسكين الوظائف الشاغرة لم يُحسما بشكل نهائي وعلينا التريث حتى الانتهاء من نقل اختصاصات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومن ثم النظر إلى ذلك بالتنسيق بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية.