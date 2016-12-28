تخريج 40 ضابطاً كويتياً من دورة القيادة والأركان المشتركة بالسودان

البشير أشاد بالعلاقات المتطورة مع الكويت معرباً عن أمله في أن تشهد المزيد من التقدم والتطور

الخريجون منحوا درجة الماجستير في العلوم العسكرية إضافة إلى لقب «ركن»

احتفلت كلية القادة والأركان التابعة لوزارة الدفاع السودانية بتخريج 40 من الطلبة الضباط الكويتيين ضمن الدورة الـ43 للقيادة والأركان المشتركة.

حضر الحفل الذي أقيم يوم أمس الأول في كلية القادة والأركان الرئيس السوداني عمر حسن البشير، مدير كلية مبارك العبدالله للقادة والأركان المشتركة اللواء ركن بحري عبدالله دشتي إضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش السوداني وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية في الخرطوم.

وقال اللواء دشتي لـ «كونا» ان الضباط الخريجين يعتبرون من خيرة ضباط الجيش الكويتي وقد قضوا فترة دراسية بكلية القيادة والأركان السودانية لنحو عام، معربا عن تمنياته للضباط الخريجين التوفيق والنجاح في تحمل مسؤولياتهم في خدمة الكويت.

واشار إلى أن الرئيس البشير أشاد بالعلاقات المتطورة مع الكويت، معربا عن أمله في أن تشهد المزيد من التقدم والتطور في ميادين التعاون المشترك كافة.

وقال دشتي إنه نقل للرئيس البشير تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وتحيات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن الشيخ عبدالله نواف الصباح.

ونوه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين الكويت والسودان في المجال العسكري.

وزار الرئيس البشير برفقة وزير الدفاع السوداني عوض ابنعوف وكبار قادة الجيش السوداني الجناح الكويتي للضباط الكويتيين المشاركين في الدورة.

وسلم مدير كلية الأركان اللواء دشتي الرئيس السوداني هدايا تذكارية، معربا عن تقديره وشكره للسودان ولوزارة الدفاع ولجميع منسوبي كلية القادة والأركان عما قدمته للضباط الكويتيين في الدورة.

ومنح الضباط الخريجين درجة الماجستير في العلوم العسكرية إضافة إلى لقب «ركن» عقب رتبتهم العسكرية.

من جانبه، هنأ قائد الكلية اللواء ركن أحمد يوسف محمد الفكي الخريجين، مؤكدا أن الكلية ستظل مشرعة الأبواب للأشقاء من الكويت.