استقبلت كلية أحمد الجابر الجوية في قاعدة علي السالم الجوية صباح أمس دفعة الطلبة الضباط رقم (46) من حملة شهادة الثانوية العامة كطلبة مستجدين بالكلية لهذا العام، وذلك بعد أن أتموا جميع الإجراءات واجتازوا الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بكلية احمد الجابر الجوية.

كان في استقبال الطلبة الضباط لحظة دخولهم آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار عبدالله يعقوب الفودري وكبار ضباط القوة الجوية وضباط سرايا الطلبة المسؤولين عن دفعة الطلبة المستجدين، والذين قاموا بدورهم بتنظيم عملية دخول الطلبة الضباط، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بعملية التحاقهم بالكلية.

هذا، وقد اتخذت كلية احمد الجابر الجوية جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال دفعة الطلبة المستجدين للالتحاق بالكلية لهذا العام.

الجدير بالذكر أن هذه الدفعة الأولى التي تستقبلها كلية احمد الجابر الجوية كطلبة ضباط بالقوة الجوية، كما تتضمن الدفعة عددا من المقبولين من منتسبي الحرس الوطني.