أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع الدفعة السادسة من القسائم الحكومية بجنوب المطلاع «إن 1» للسنة المالية الحالية وتشمل 279 قسيمة على أصحاب الطلبات حتى 19 ابريل 2010.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمنطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها يومي الخميس والاثنين المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وأوضحت أن بطاقات الاحتياط ستوزع الثلاثاء المقبل في حين ستجري القرعة في الرابع من يناير المقبل، لافتة إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وسيتم إدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الى مراجعة المؤسسة الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وأكدت أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة حتى مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد.