نظم فريق الكويت البحري التطوعي الملتقى السنوي الثاني لرواد البحر والذي يعنى بتعزيز الاهتمام بالموروث البحري وإحيائه والحفاظ على البيئة البحرية، وشهد تكريم عدة جهات منها وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال مقرر الفريق بدر المضحي في الكلمة الافتتاحية للملتقى مساء امس إن أبرز أهداف الملتقى تتمثل في الحفاظ على الموروث البحري بما يضمه ذلك من هوايات وأنشطة بحرية ونشر الثقافة البحرية لرواد البحر واستذكار رجالات الرعيل الأول.

ولفت المضحي إلى وجوب غرس مفهوم الحفاظ على خيرات البحر والتعارف بين المهتمين ورواد البحر وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات الخاصة التي تصب في المجال البحري بشتى مجالاته بإقامة ورش العمل المتخصصة وبرامج عن طرق الصيد والنشاط البحري الرياضي.

وعلى هامش الملتقى، قال نائب رئيس الفريق أحمد النوري لـ «كونا» إن هذا العمل التطوعي يهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية تنفيذا للتوصيات والتوجيهات السامية في الحفاظ على بحر الكويت والبيئة البحرية «ولهذا تم تأسيس فريق الكويت البحري التطوعي».

وأضاف النوري أن الملتقى يهدف كذلك إلى جمع هواة بحر تحت مظلة واحدة بإشراف فريق الكويت البحري بغية زيادة التعارف بين هواة البحر والتوعية بالطرق الصحيحة لممارسة الأنشطة والهوايات البحرية.

وأشاد باسم فريق الكويت البحري التطوعي بالدور الذي تؤديه «كونا»، حيث تم إهداؤها درعا تكريمية خلال الملتقى «على دورها الإعلامي البارز في نجاح هذا المشروع الوطني».

وكان الفريق أقام الملتقى السنوي الأول لرواد البحر في شهر مارس الماضي في محطة وفاء للرعيل الأول واستذكار قيم الصلابة والصبر واتقان العمل، علما أن فكرة الملتقى الأولى تعد الأولى خليجيا وبمنزلة انطلاقة سنوية تجمع رواد البحر في الخليج العربي والكويت.

وقد أطلق فريق الكويت البحري في 24 سبتمبر الماضي المشروع الوطني لرعاية البيئة البحرية تحت شعار «بحرنا يستاهل» وأنجزت مرحلته الأولى في شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين وشملت تنظيف ورعاية الجزر الثلاث «كبر - أم المرادم - قاروه» بالتعاون مع جهات عديدة في الدولة ومراكز الغوص وفرق العمل التطوعي.

ويهدف ذلك المشروع التطوعي إلى ترسيخ ونشر الوعي الثقافي للمحافظة على البيئة البحرية من جزر وشواطئ وأعماق وأحياء مائية بتعاون عالي المستوى من الناحيتين العلمية والمهنية بين مجموعة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص والجهات الرسمية والخاصة والأهلية لإعادة تأهيل الجزر والسواحل الكويتية.