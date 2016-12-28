أطلقت جمعية الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي ثلاث محطات لتنقية وتعبئة المياه للاجئين والنازحين السوريين في المخيمات التركية على الحدود السورية.

وقال الأمين العام للرحمة العالمية يحيى سليمان العقيلي في تصريح لـ«كونا» خلال حفل اطلاق المحطات إن فكرة مشروع محطات المياه تتمثل في تطوير مصنع متنقل لتنقية وتعبئة المياه بأفضل الطرق الحديثة ليتم توزيع المياه النقية على اللاجئين والنازحين.

وأضاف العقيلي أن الجمعية كان لها السبق في هذا المشروع اذ أطلقت في السابق أولى محطاتها لتنقية المياه والتي مثلت نقلة نوعية في توفير المياه النقية للنازحين واللاجئين السوريين وجرى من خلالها توزيع أكثر من 150 ألف عبوة حتى الآن ليرتفع بذلك عدد المحطات التي تم تدشينها من قبل الجمعية إلى أربع محطات.

واوضح أن مصدر المياه التي تدخل محطات التنقية خمس آبار ارتوازية حفرتها الرحمة العالمية في الداخل السوري يمكن الحصول منها على المياه ما يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى العمل على نشر أفضل الصدقات مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أفضل الصدقة سقي الماء» والقضاء على الأمراض التي تسببها المياه الملوثة وتخفيض كلفة إنتاج المياه الصحية بواقع 80% عن سعر شرائها من السوق وحصول المستهلك على مياه في يوم تصنيعها نفسه فضلا عن تخفيف عبء حصول أمهات الأطفال على المياه بمشيهن آلاف الأمتار للحصول على مياه نظيفة لأبنائهن وعدم الحاجة إلى تخزين عبوات المياه.

واشار الى أنه وفقا لتقرير صادر عن المركز السوري للدراسات والأبحاث فإن أقل من 10% من الأطفال السوريين يحصلون على مياه نقية مقابل 90% يضطرون إلى شرب مياه الآبار والأنهار غير المعقمة مشيرا الى أن أكثر من 70% من أمراض الأطفال في المخيمات السورية سببها المياه الملوثة ومنها أمراض الأمعاء والكلى.

وفي هذا الصدد دعا العقيلي أهل الخير في «كويت الخير» إلى دعم مشروع «محطات المياه الصحية المتنقلة» من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري مبينا أن تكلفة العبوة سعة خمسة ليترات 150 فلسا مؤكدا ان هدف الجمعية إنتاج ثلاثة آلاف عبوة يوميا من المحطة الواحدة أي بمعدل 12 ألف عبوة.