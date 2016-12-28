فرج ناصر

اكد وكيل قطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان أن مشروع الدائري 6.5 مشروع حيوي وهو أحد المشاريع التنموية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، ويهدف لخدمة حركة المرور المتوقعة من جامعة صباح السالم «الشدادية» ومن مطار الكويت الدولي «2» إضافة إلى تخفيف الضغط المروري على الدائري السادس، بالإضافة إلى خدمة منطقة جليب الشيوخ، وعبدالله المبارك وغربها.

وقال الحصان في تصريح صحافي عقب العرض المرئي الذي أقامته الوزارة: يبدأ مشروع الدائري 6.5 السريع من نقطة تقاطع مع الدائري السابع جنوب عبدالله المبارك وينتهي عند نقطة التقاطع مع طريق الملك فيصل طريق «50»، ويتضمن المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم 6.2 ليصبح بنفس المواصفات الهندسية للطريق 6.5 كما يشمل أيضا التقاطعات مع الدائري السادس لتأمين مدخل مباشر لجامعة صباح السالم الجديدة.

وبين أن الطول الإجمالي للمشروع 18.5 ويتضمن 8 تقاطعات «2 سفلي و6 علوي» بالإضافة إلى 9 جسور مشاة.

من ناحيته أشار مهندس المشروع محمد ميرزا إلى أن مدة العقد 3 سنوات، وتم أخذ جميع الموافقات من الجهات ذات العلاقة لبدء العمل في المشروع، مشيرا إلى أن أحد أهداف المشروع الهامة هو تخفيف الزحام المروري من الدائري السادس.

ولفت إلى أن المشروع يخدم أهالي منطقة عبدالله المبارك بالإضافة إلى تخفيف الزحام على مداخل جامعة الشدادية لوجود أكثر من مدخل مؤد إلى الجامعة، لافتا إلى أن المشروع يحتوي على 9 كباري مشاة مكيفة بمصاعد كهربائية، وتم تقسيم الأعمال به إلى 9 مراحل، وتبلغ قيمته الإجمالية 97 مليون دينار.