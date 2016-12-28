أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي أن أول أيام شهر ربيع الآخر فلكيا لعام 1438هـ يوافق يوم الجمعة المقبل الثلاثين من ديسمبر الجاري.

وفي تصريح صحافي بهذا الخصوص، قال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي بدر حمود العميرة، سيحدث الاقتران ويولد هلال شهر ربيع الآخر يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة و53 دقيقة مساء بتوقيت الكويت.

وأضاف أن الهلال سيمكث بعد غروب الشمس يوم الخميس لمدة 21 دقيقة مما يصعب رؤيته بوضوح ويكون شكله منحرفا.

وذكر أن من أهم شروط رؤية الهلال بالعين المجردة حدوث الاقتران قبل غروب شمس يوم الرؤية، وأن يكون الهلال بعد مغيب الشمس على ارتفاع (7) درجات قوسية من الأفق، وعليه فإن أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1438هـ يوافق يوم الجمعة المقبل الثلاثين من ديسمبر الجاري.