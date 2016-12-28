أعلنت جمعية النجاة الخيرية توزيع مساعدات إنسانية على اللاجئين السوريين في مدينة «شانلي أورفا»، جنوبي تركيا ضمن مشروع الشتاء لعامي 2016 و2017.

وقال مدير إدارة المشاريع الإغاثية في الجمعية م. ثامر السحيب لـ «كونا» ان المساعدات تضمنت توزيع 50 طنا من الفحم للتدفئة لـ 250 عائلة بواقع 200 كيلوغرام لكل أسرة.

وأضاف السحيب ان البرنامج تضمن ايضا توزيع 600 قسيمة غذائية لـ100 من أمهات الأيتام إضافة الى 100 طرد غذائي و250 (بطانية) للأسر القاطنة في الخيام على الحدود السورية لعدد 100 عائلة وملابس شتوية للأيتام.

وأشار الى ان الفريق الكويتي المشارك نظم برنامجا للدعم النفسي تضمن تقديم 200 وجبة طعام لأكثر من 200 طفل الى جانب تقديم مساعدات مالية لـ 20 اسرة متعففة و20 جريحا فاقدا للمعيل.

وأوضح ان البرنامج استفاد منه نحو 3700 لاجئ سوري، داعيا أهل الكويت الى المزيد من المساهمة في التخفيف عن آلام اللاجئين، معربا عن شكره لكل من ساهم في هذا البرنامج الإنساني.