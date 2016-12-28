أعلنت وزارة الاشغال العامة الكويتية بلوغ نسبة الإنجاز في اعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الصبية) 71%.

وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق بالوزارة م.أحمد الحصان في تصريح صحافي ان هذا المشروع بمنزلة «بوابة العبور» لتنمية المنطقة الشمالية للبلاد التي تعتزم الدولة تنميتها عبر مشاريع استثمارية وسكنية كبرى تسهم في خلق مصادر بديلة للدخل وتجذب السكان من المناطق القديمة للحد من سلبيات الكثافة السكانية فيها.

وأكد الحصان حرص (هندسة الطرق) على تسريع وتيرة العمل في المشاريع التي ينفذها وإزالة معوقاتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى والحد من الأوامر التغييرية خلال فترة التنفيذ.

وأضاف ان العمل في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد يسير بخطى حثيثة نحو الإنجاز وتحقيق اهدافه بغية ترجمة الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وأوضح ان هذا المشروع بوصلتيه (الصبية) و(الدوحة) سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية كونه رابع اكبر الجسور في العالم، مبينا انه يختصر الفترة الزمنية المستغرقة في المسافة الى مدينة الحرير التي تستهدفها الخطط الاستثمارية للدولة كأحد ركائز التنمية ورافدا جديدا لمصادر الدخل الوطني.

وذكر ان اعمال المشروع تتضمن انشاء جسر بحري طوله 36.14 كيلومتر تقريبا عبر جون الكويت يبدأ من تقاطع طريق (الغزالي) السريع مع شارع (جمال عبدالناصر) حتى طريق الصبية السريع وصولا الى مدينة الصبية الجديدة في الجانب الشمالي لجون الكويت.

وبين الحصان ان اعمال المشروع البالغة تكلفتها 738.750 مليون دينار كويتي تشمل انشاء جسر طوله 27 كيلومترا بارتفاع منخفض عبر جون الكويت مع جسر رئيس مرتفع عبر الممر الملاحي بفراغ ملاحي عرضه 120 مترا وارتفاع 23 مترا لمرور السفن الى ميناء الدوحة.

وأضاف ان اعمال المشروع تتضمن ايضا انشاء جزيرتين اصطناعيتين الاولى منهما قرب مدينة الكويت والثانية قرب مدينة الصبية بغية توفير خدمات الصيانة والطوارئ وحرس السواحل فضلا عن الطريق المؤدي الى شاطئ الصبية بطول 6 كيلومترات.

ولفت الى ان المدة الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال مشروع تبلغ 1827 يوما بدأت في الثالث من نوفمبر 2013 متوقعا انجازها في الثالث من نوفمبر 2018.

وثمن جهود العاملين بالمشروع الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز الأعمال وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وحرصهم على تطبيق المعايير والاشتراطات الفنية والهندسية والبيئية المتفق عليها.