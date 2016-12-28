استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، مؤسسي الحملة الكويتية الشبابية «هيدو معاكم».

تناول اللقاء الحديث حول فكرة الحملة وأهدافها المتمثلة في الاهتمام بالشأن الرياضي الكويتي لمختلف الألعاب دون استثناء، وتسليط الضوء على أبطال الكويت من الرياضيين من الجيل القديم والحالي، لاسيما قيام الحملة بالإعداد لمهرجان رياضي ضخم لتكريم الرياضيين الكويتيين من الجنسين بحضور ومشاركة أبطال العالم.

وقد أشاد الشيخ فيصل الحمود بما تقدمه حملة «هيدو معاكم» من معان وطنية نبيلة، مثنيا في الوقت ذاته بالطاقات الشبابية وتكريس أعمالهم ومهاراتهم في تحسين المجتمعات بما يتلاءم مع بيئتها واحتياجاتها، مؤكدا على تقديمه جميع أنواع الدعم للبرامج الشبابية الوطنية وتسخير كل الإمكانات لهم في جميع المجالات تطبيقا لتوجهات القيادة العليا في دعم ومؤازرة الطاقات الشبابية والاستفادة من مهاراتهم وإبداعاتهم.

من جهتهم، شكر مؤسسي حملة «هيدو معاكم» المحافظ على حسن الاستقبال، مشيدين بجهوده الفاعلة ودعمه اللامحدود للأفكار الشبابية الكويتية في كل الجوانب.